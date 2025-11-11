서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 2025.11.07 사진=한경 최혁 기자

코스피가 사상 처음으로 4200선을 돌파하자 개인투자자들의 ‘빚투(빚내서 투자)’ 열기가 다시 치솟고 있다.주택담보대출 규제가 강화된 상황에서 신용대출까지 끌어다가 투자하거나 주택자금을 마련하려는 수요가 급증한 것이다.11일 은행권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 지난 7일 기준 가계신용대출 잔액은 105조 9137억원으로 집계됐다. 이는 10월 말(104조 7330억원)보다 1조 1807억원 늘어난 수치로 불과 1주일 만에 10월 한 달 증가 폭(9251억 원)을 넘어섰다.이 같은 급증세는 2021년 7월 이후 약 4년 4개월 만에 최대 규모다. 세부적으로 마이너스 통장 잔액이 1조 659억원 급증했고 일반신용대출이 1148억원 증가했다.신용대출급등은 개인의 주식 매수세 확대와 맞물린다. 코스피는 이달 초 4200선을 돌파하며 최고치를 경신했지만 인공지능(AI) 업종의 과열 우려로 급락세를 보였다. 개인투자자들은 매수를 머추지 않았다.한국거래소에 따르면 지난주 외국인이 코스피에서 7조 2638억원을 순매도 했지만 개인은 7조4433억원을 순매수해 이를 거의 그대로 받아냈다.특히 지난 5일 코스피가 장중 6% 이상 급락해 3800대까지 떨어졌을 때 하루 새 마이너스통장 잔액이 6238억원 급증했다. 포모(FOMO·소외 공포)에 휩싸인 투자자들이 급락장을 ‘저가 매수’ 기회로 본 것으로 풀이된다.이와 함께 대표적 ‘빚투’ 지표인 신용거래융자 잔고도 연인 최대치를 경신 중이다. 금융투자협회에 따르면 지난 7일 기준 신용거래융자 잔고는 26조2165억원으로 5일 이후 사흘 연속 사상최대치를 갈아치웠다.신용거래융자 잔고는 투자자가 주식 투자를 위해 증권사로부터 보유한 주식 등을 담보로 자금을 빌린 뒤 아직 갚지 않은 금액을 뜻한다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com