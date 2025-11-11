연합뉴스

11월 초순 한국 수출이 주력 품목인 반도체 등의 호조에 힘입어 작년 같은 기간보다 증가했다.11일 관세청 발표에 따르면, 이달 1일부터 10일까지 수출액은 158억 달러로 작년보다 6.4% 증가했다.조업일수를 고려한 일평균 수출액은 22.6억 달러로 역시 6.4% 상승했다.이달 1∼10일 조업일수는 7일로 작년과 같다.품목별로 보면 주력 수출 상품인 반도체(17.7%), 승용차(16.2%)가 두자릿수 증가율을 보이며 수출 증가세를 이끌었다.특히 반도체 수출이 전체 수출에서 차지하는 비중은 24.4%로, 1년 전보다 2.3%p 늘어났다. 선박 수출도 8.7% 증가했다.반면 석유제품(-14.0%), 무선통신기기(-21.1%) 등에서는 감소했다.주요 수출 대상국 중에서는 미국이 11.6% 늘었다. 중국은 11.9% 늘었고, 유럽연합(EU)도 10.0% 증가했다.반면 베트남(-11.5%)과 일본(-11.9%) 등에서는 수출이 감소했다.같은 기간 수입액은 170억 달러로 전년 동기 대비 8.2% 증가했다.수입 품목별로는 반도체(16.1%), 반도체 제조장비(59.2%), 기계류(20.1%) 등이 증가했고, 원유(-20.1%)와 가스(-50.3%) 등은 감소했다.국가별 수입은 중국(19.9%), 유럽연합(54.2%), 미국(25.5%), 일본(4.4%) 등에서 증가했고, 호주(-15.4%) 등에서는 줄었다.수입액이 수출액을 웃돌면서 무역수지는 12억 달러 적자를 기록했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com