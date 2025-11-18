[2025 한국품질만족도 1위] 신뢰받는 다이어트 브랜드, 슬림웨이 다이어트

슬림웨이 다이어트가 ‘2025 한국품질만족도 1위’에서 건강기능식품(다이어트) 부문을 수상했다.슬림웨이 다이어트는 건강한 체중 관리를 목표로 한 프리미엄 다이어트 전문 브랜드다. 주 원료 해국추출물을 비롯해 히알루론산, 프로바이오틱스, 셀레늄, 비타민C, 비타민&미네랄 7종 등 기능성 원료를 담아내 다이어트 외에도 영양과 에너지, 항산화까지 빈틈없는 케어를 완성하고 요요 없는 지속 가능한 다이어트를 돕는다.여기에 혈당 관리 및 근육 대사, 체지방 관리에 도움을 줄 수 있는 ‘크롬’을 새롭게 추가해 단순한 다이어트를 넘어 혈당 관리와 체지방 감소 효과까지 강화하며 소비자의 만족도를 한층 더 높였다.관계자는 “슬림웨이 다이어트는 단기간 체중 감량보다 ‘건강하게 빼는 다이어트’라는 본질에 집중하고 있다”며 “이번 수상은 ‘슬림웨이’의 과학적이고 안전한 체지방 관리 솔루션이 소비자들로부터 인정받은 결과라 생각되며, 단순한 체중 감량이 아닌 건강한 체지방 감소와 체질 개선을 목표로 소비자들이 믿고 선택할 수 있는 대표 다이어트 브랜드로성장해 나갈 것”이라고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com