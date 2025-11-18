[2025 한국품질만족도 1위] 분체도장 전문기업, 태성제이앤디

태성제이앤디가 ‘2025 한국품질만족도 1위’에서 산업(분체도장) 부문을 수상했다.태성제이앤디는 수십 년간 축적된 도장 기술력과 노하우를 기반으로, 반도체 장비·가로등·건축자재·인테리어 등 소형제품부터 대형 제품까지 폭넓은 규모의 분체도장 서비스를 제공하는 도장 전문 기업이다.태성제이앤디는 15m 대형 건조로와 2개의 자동 컨베이어 라인 설비를 갖추고 있으며, 제품의 특성과 용도에 맞춰 맞춤형 분체도장 공정을 진행한다. 이러한 효율적인 생산 라인과 품질 관리 시스템을 통해 안정적인 품질과 납기 경쟁력을 확보, 다양한 산업 분야의 고객사들로부터 높은 평가를 받고 있다.특히 고객이 요청한 색상이 시중에서 생산되지 않는 경우에도 대형 페인트 제조사와의 협업을 통해 전용 색상(맞춤형 도료)을 주문 제작함으로써 고객의 세부 요구를 충실히 반영하고 있다. 이처럼 태성제이앤디는 분체도장 기술을 통한 제품 가치의 극대화를 목표로 지속적인 기술 개선과 공정 혁신을 이어가고 있다.주식회사 태성제이앤디 송태찬 대표는 “분체도장은 힘들게 제작한 제품의 첫인상을 결정짓는 중요한 공정”이라며 “제품별 도장 기본 원칙을 철저히 지키는 동시에, 차별화된 색상과 품질을 원하는 고객의 기대에 부응하는 기업이 되기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com