권력의 상징에서 ‘국민 품으로 돌아간 공간’으로 환영받았던 청와대가 다시 대통령 집무실로 변경될 예정인 가운데 4일 휴관으로 문이 닫힌 청와대를 찾은 시민과 외국인관광객들이 기념 사진을 찍고 있다. 25.6.4 / 사진=한경 이솔 기자

윤석열 정부 출범과 함께 서울 용산으로 옮겼던 대통령실이 다음달 청와대로 다시 이전한다.청와대 복귀는 이재명 대통령의 대선 공약이자 초기 국정 구상 중 하나였다.11일 대통령실에 따르면 대통령실은 다음달 14일을 전후로 서울 종로구 청와대로 집무실과 춘추관 등 일부 시설을 옮길 예정이다. 대통령 집무실 등 주요 시설은 연내 이전 마무리하고 대통령 관저는 내년 상반기 중 이전하는 방잉 검토되고 있다.강훈식 대통령 비서실장은 지난 6일 국정감사에서 “대통령실을 청와대로 이전하는 문제는 연내를 목표로 공사가 진행 중이지만 보안상의 문제 등으로 관저를 옮기는 문제는 내년 초나 상반기까지 봐야 할 것 같다”고 밝힌 바 있다.청와대 복귀에 맞춰 관계기관의 이전도 속도를 내고 있다. 대통령경호처는 시설 정비 막바지 단계에 있으며 청와대 경호·경비를 맡는 서울경찰청 101·202경비단도 건물 수리 및 이전 준비를 마무리 중인 것으로 전해졌다.또한 청와대 인근 통의파출소와 옥인파출소는 현재는 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영하며 주간 파출소 형태지만 경찰은 24시간 체제 전환을 검토 중이다.청와대 일반 개방은 지난 8월 종료됐으며 이후 복귀 준비 공사 이어지고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com