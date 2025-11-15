보이지 않는 억제력, 한국형 원자력 잠수함의 전략적 의미[김홍유의 산업의 窓]

한국 방위산업이 새로운 전환점을 맞이하고 있다. K-방산이 전차·자주포·전투기 등 기존의 지상·공중 체계를 넘어 해양 무기체계로 확장되는 가운데 그 정점에 ‘공격형 원자력 잠수함(nuclear-powered attack submarine, SSN)’ 개발이 본격화되었다. 이는 단순히 새로운 무기체계를 확보하는 수준을 넘어 국가 전략 패러다임의 변화를 상징하는 것이라고 할 수 있다.원자력 잠수함이 주는 몇 가지 의미를 살펴보면 우선 자주국방의 상징이자 억제력의 핵심이라는 것이다. 원자력 잠수함은 핵 추진 체계를 이용해 장기간 잠항할 수 있는 전략자산으로 전시뿐 아니라 평시에도 막대한 억제 효과를 지니고 있다. 디젤 잠수함이 연료 보급과 잠항 시간의 제약이 있는 반면, 원자력 잠수함은 식량만 해결된다면 사실상 무제한 작전 지속 능력을 갖추고 있다. 한반도와 같이 좁은 해역에서 핵·미사일 위협에 노출된 환경에서는 이러한 능력이 곧 ‘보이지 않는 방패’로 작동한다. 특히 북한의 핵·미사일 능력이 고도화되고 중국과 일본이 잠수함 전력을 강화하는 가운데 한국형 원자력 잠수함 개발은 군사적 균형을 회복하는 열쇠가 된다. 원자력 잠수함은 한반도 주변 해역뿐 아니라 인도·태평양 전역에서 작전 가능성을 열어주고, 이는 단순한 무기 개발을 넘어 한국의 해양전략의 새로운 지평을 열 것이다.또한 원자력 잠수함은 ‘이동하는 원자력발전소’라 불릴 만큼 복합기술의 결정체다. 원자로 설계, 연료 주기 관리, 소음저감 기술, 잠항 제어 등은 각각 원전, 소재, AI, 로봇, 해양기술과 맞닿아 있다. 따라서 원자력 잠수함 개발은 국가 기술력 전반의 수직적 상승효과를 가져온다. 예컨대 원자로의 소형화 기술(SMR: 소형모듈원전)은 민간 에너지 산업으로 파생되어 수출 유망 분야로 이어질 수 있고 수중 센서 및 추진체 기술은 해양플랜트, 자율무인잠수정(AUV) 산업으로 확장될 수 있다. 다시 말해 원자력 잠수함은 단순히 군사력 증강의 산물이 아니라 첨단산업 융합의 ‘플랫폼 무기’로서 K-방산의 산업 생태계를 다층적으로 확장시킨다. K-방산은 이미 K2 전차, K9 자주포, FA-50 경전투기 등을 통해 세계 시장에서 ‘신뢰의 브랜드’를 구축했다.그러나 잠수함 시장은 여전히 제한된 국가들만이 진입할 수 있는 ‘폐쇄적 시장’이다. 한국이 원자력 잠수함 신뢰성을 확보할 경우 기존의 재래식 잠수함보다 높은 신뢰성과 기술 수준을 입증함으로써 방산 수출의 신뢰도를 끌어올리는 효과가 있다. 또한 원자력 잠수함 기술 개발을 위한 한·미 간 협력, 원자력 안전 체계 수립, 국제 비확산 체제 내 투명성 확보는 ‘책임 있는 기술 강국’으로서의 외교적 위상 강화로 이어진다. 이는 단순한 무기 수출을 넘어 기술 동맹·산업동맹으로의 확장 기반을 마련한다는 점에서 전략적 의미가 있다.다만 원자력 잠수함 개발에는 해결해야 할 과제도 많다. 핵확산금지조약(NPT) 체제하에서 핵연료의 군사적 전용 문제, 미국·IAEA와의 협의, 한·미 원자력협정 개정 등 복잡한 외교·법적 절차가 수반된다. 여기에 안전성과 비용 문제와 핵연료 주기 관리 등도 정교하게 설계되어야 한다. 따라서 정부는 ‘기술 주권 + 국제 신뢰’의 균형 전략을 세워야 한다. 투명한 연구개발 절차와 국제규범 준수, 민·군 기술 공유 체계를 병행하여 원자력 잠수함 개발이 국내 방위산업 생태계 전체의 도약으로 이어질 수 있도록 해야 한다.따라서 원자력 잠수함은 단순히 군사적 ‘힘의 상징’이 아니라 자주국방·산업혁신·외교역량이 결합된 국가 종합 역량이라고 할 수 있다. 원자력 잠수함 개발을 추진하는 것은 한반도의 전략적 불확실성 시대에 한국이 주도적으로 억제력을 설계하겠다는 선언이며 동시에 K-방위산업이 세계 무대에서 새로운 기술 패러다임을 선도하겠다는 약속이기도 하다. 결국 원자력 잠수함은 바다에 숨어 있는 함정이 아니라 대한민국의 미래 산업과 안보가 맞닿은 ‘움직이는 국가 전략자산’이다. 한국형 원자력 잠수함의 조용한 항해가 K-방산의 깊이와 신뢰를 더해갈 것이다.김홍유 경희대 교수(한국생산성본부 PMS 심의위원)