㈜원웨이랩, ‘코스모프로프 홍콩 2025’ 참가

뷰티·헬스케어 기업 ㈜원웨이랩은 오는 12일부터 14일까지 홍콩 컨벤션 전시센터(HKCEC)에서 열리는 ‘코스모프로프 홍콩2025(Cosmoprof Asia Hong Kong 2025)’에 참가한다고 밝혔다.원웨이랩은 지난해에 이어 두 번째로 코스모프로프 홍콩 무대에 오른다. 올해는 ‘HKCEC 뷰티살롱관(Hall 3E)’ 내 Q3D 부스에 자리를 마련해, 전문 미용기기 라인업을 해외 바이어 및 현지 전문가들에게 직접 선보인다.이번 전시의 핵심 제품은 전문가용 초음파 디바이스 ‘LESSENCE’와 집중형 리드미컬 펄스 케어 디바이스 ‘WAYBALM’이다. LESSENCE는 1구·4구 핸드피스 전환 기능과 멀티채널 초음파 기술을 통해 바디 탄력 관리와 컨디션 개선을 구현한다. WAYBALM은 미세 캐비테이션 효과와 정밀 제어 기술을 기반으로 윤곽 정돈, 탄력 개선, 피부결 개선을 돕는 집중형 디바이스다.원웨이랩은 이번 전시 기간 동안 에스테틱·스파 전문가와 글로벌 바이어를 대상으로 현장 상담을 진행하며, 해외 시장에서의 브랜드 인지도와 파트너십 네트워크를 강화할 계획이다. 특히 중화권과 동남아 시장을 중심으로 한 본격적인 수출 확대와 현지 협력사 구축을 목표로 하고 있다.원웨이랩 관계자는 “코스모프로프 홍콩은 글로벌 뷰티 산업의 중심 무대로, K-뷰티 기술력을 세계 전문가들에게 직접 선보일 수 있는 기회”라며 “LESSENCE와 WAYBALM을 비롯한 당사의 미용기기 라인업을 통해 고객에게는 검증된 기술 기반의 프리미엄 관리 경험을, 파트너에게는 신뢰할 수 있는 협력 기회를 제공하겠다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com