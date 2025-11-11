뉴스1

정청래 더불어민주당 대표는 11일 경기도 광주시 곤지암리조트에서 열린 2025년도 민주당 전국 지역위원장 워크숍에서 결의문을 낭독한 뒤 지방선거 필승을 위한 '원팀'을 강조하는 발언을 하고 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com