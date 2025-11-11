▲유효순씨 별세, 김민기(현대해상 자회사, 현대에이치디에스 SI사업본부장)씨 모친상= 10일, 서울대학교병원장례식장 9호실, 발인 12일 오전 5시30분



김태림 기자 tae@hankyung.com