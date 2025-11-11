홈 한경BUSINESS [부고]김민기(현대에이치디에스 상무)씨 모친상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202511116209b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.11.11 10:05 수정2025.11.11 10:05 ▲유효순씨 별세, 김민기(현대해상 자회사, 현대에이치디에스 SI사업본부장)씨 모친상= 10일, 서울대학교병원장례식장 9호실, 발인 12일 오전 5시30분김태림 기자 tae@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 포도뮤지엄 ‘살롱드포도: 아티스트 토크’ 진행 미유키 화장품, 배우 겸 댄서 강천일 공식 모델로 발탁 “빼빼로데이가 큰일했네” 국민 과자 역대 최대 매출 예고 '美구금' 현대차·LG엔솔 합작공장 韓 근로자들, 이민당국 상대 집단소송 준비 한국 어쩌나…다시 달아오른 ‘빚투’ 열기에 결국