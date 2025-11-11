베스트슬립, 프리미엄 숙소 ‘이스케이프’에 매트리스 공급

침대 매트리스 브랜드 베스트슬립(대표 서진원)은 포항에 위치한 ‘이스케이프 POOLVILLA & BEACH’에 매트리스를 공급했다고 10일 밝혔다.베스트슬립은 호텔뿐 아니라 풀빌라·펜션 등 고급 숙박 시설로 공급 영역을 확대하며, 프리미엄 숙소 시장 내 입지를 더욱 강화하고 있다.이번에 베스트슬립 제품이 공급된 ‘이스케이프 POOLVILLA & BEACH’는 탁 트인 오션뷰와 럭셔리한 인테리어로 유명한 프리미엄 숙소로, 외국 휴양지를 연상시키는 감각적인 공간 설계가 특징이다.베스트슬립 서진원 대표는 “여행에서 숙면의 중요성이 점점 높아지고 있는 만큼, 국내외 다양한 프리미엄 숙소와 협력해 숙면의 가치를 전하고 있다”며, “이스케이프처럼 고객이 진정한 휴식의 가치를 체감할 수 있는 공간에 베스트슬립의 기술력과 철학을 더해가겠다”고 전했다.한편, 1990년부터 고품질의 매트리스를 직접 개발·생산해온 베스트슬립은 편안함을 완벽하게 구현하기 위해 전 세계 120개 이상의 특급 호텔을 직접 방문해 수집한 데이터와 체계적인 연구를 토대로 제품을 개발하고 있다.5성급 호텔 ‘하이원 그랜드호텔’을 비롯해 인터컨티넨탈 호텔 그룹의 ‘보코서울강남’, 메리어트 계열 ‘라이즈 오토그래프 컬렉션’, 라마다, 오션스위츠 제주호텔 등 특급 호텔에 프리미엄 매트리스를 공급한 바 있다.베스트슬립 매트리스는 전국 43개 직영 쇼룸에서 직접 체험해 볼 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com