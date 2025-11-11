홈 한경BUSINESS [속보] 李대통령 "소비자 기만한 '슈링크플레이션' 꼼수 제도적 보완 서둘러야" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202511116259b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.11.11 10:17 수정2025.11.11 10:17 강홍민 기자 한경DB李대통령 "소비자 기만한 '슈링크플레이션' 꼼수 제도적 보완 서둘러야"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 포도뮤지엄 ‘살롱드포도: 아티스트 토크’ 진행 미유키 화장품, 배우 겸 댄서 강천일 공식 모델로 발탁 “빼빼로데이가 큰일했네” 국민 과자 역대 최대 매출 예고 '美구금' 현대차·LG엔솔 합작공장 韓 근로자들, 이민당국 상대 집단소송 준비 한국 어쩌나…다시 달아오른 ‘빚투’ 열기에 결국