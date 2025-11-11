아기상어를 만든 더핑크퐁컴퍼니의 김민석 대표. 사진=한국경제신문

'아기상어'로 유명한 더핑크퐁컴퍼니가 코스닥시장 상장을 추진 중인 가운데 최근 실시한 일반 청약에서 8조원 이상의 증거금을 확보했다.11일 더핑크퐁컴퍼니에 따르면 지난 6∼7일 일반 투자자 대상 공모주 청약에서 배정 물량 50만주에 4억2343만2880주의 청약이 접수돼 846.9대 1의 경쟁률을 기록했다. 증거금은 약 8조452억원으로 집계됐다.2010년 설립된 더핑크퐁컴퍼니는 핑크퐁, 아기상어, 베베핀, 씰룩 등 유명 글로벌 지적재산(IP)을 보유 중이다.전 세계 244개국에서 25개 언어로 7000편이 넘는 콘텐츠를 제작해 서비스 중이다.더핑크퐁컴퍼니는 지난달 28일부터 지난 3일까지 국내외 기관투자자를 대상으로 실시한 수요예측에서 615.9대 1의 경쟁률을 기록했다. 최종 공모가는 희망 공모가 범위 상단인 3만8000원으로 확정했다.오는 11일 납입을 거쳐 더핑크퐁컴퍼니는 오는 18일 코스닥시장에 상장한다.기업공개(IPO)를 통해 조달한 자금은 신규 지적재산(IP) 개발·출시, IP 제작 프로세스 고도화, 프리미엄 애니메이션 제작 등에 투입할 방침이다.김정우 기자 enyou@hankyung.com