고 김진학 투다리 회장 / 투다리

제물포 작은 가게에서 시작된 역사

“점주가 잘돼야 회사도 산다”

‘사람의 온기가 머무는 공간’의 가치

국내 대표 외식 프랜차이즈 브랜드 ‘투다리’를 일군 김진학 회장이 지난 10월 6일 평생의 여정을 마무리하고 고요한 쉼에 들었다.그는 1987년 ‘투다리’를 창업하며 한국 프랜차이즈 산업의 포문을 연 인물로 대한민국 외식 문화를 바꾼 혁신가이자 서민의 마음을 가장 깊이 이해한 경영인으로 꼽힌다.고(故) 김진학 회장의 이름은 이제 ‘투다리’라는 브랜드의 역사를 넘어 한국 외식 문화의 상징으로 남았다.포항제철 연구원으로 첫 사회생활을 시작한 김진학 회장은 늘 새로운 길 위에 서 있었다.장롱 제조업, 공무원, 도시가스 근무 등 인생의 여러 갈래를 지나며 일의 본질을 꿰뚫는 감각, 사람의 마음을 사로잡는 통찰을 쌓아갔다. 이 모든 것은 훗날 그가 ‘사람 중심의 경영’을 펼칠 수 있었던 밑거름이 되었다. 마흔이 되던 해 그는 또 한 번의 모험을 택했다. 외식업이라는 낯선 세계로의 도전이었다.1987년 인천 제물포역 인근 3평 남짓한 첫 매장에서 단 네 가지 메뉴로 시작한 투다리는 곧 전국의 사랑방이 되었다. 순식간에 전국 골목마다 붉은 등불이 내걸렸다. ‘사람과 사람을 잇는 투다리’의 시작이었다.김진학 회장은 일본 출장 중 들른 이자카야 ‘다이키쓰’에서 영감을 얻었다. 작고 소박하지만 늘 손님으로 북적이던 공간을 보며 ‘우리나라에도 이런 실내 꼬치집이 있다면 좋겠다’라는 생각을 떠올렸다.그는 당시 유행하던 포장마차 대신 실내에서도 깨끗하고 저렴하게 한잔할 수 있는 공간을 만들고자 했다. 술집이지만 가족과 함께 올 수 있고, 동네 사람들끼리 자연스레 인사 나누는 그런 정겨운 공간을 꿈꿨다. 그의 철학은 긴 시간이 흐른 지금도 변함없이 투다리의 상징인 빨간 등불 속에서 이어지고 있다.이후 ‘꼬치구이 전문점 투다리’는 대한민국 프랜차이즈의 역사가 됐다. 투다리는 불과 1년 만에 전국 100호점을 돌파하며 한국 외식 프랜차이즈의 새로운 장을 열었다. ‘꼬치 하나에 200원’이라는 정직한 가격과 깔끔한 실내 환경, 고객에게 정성을 다하는 운영 방식은 당시로서는 혁신이었다. 외식 문화의 획기적인 패러다임을 제시한 김진학 회장. 그의 도전은 늘 시대를 앞서갔고, 그의 결단은 늘 결과로 증명되었다.1989년 전국 어디서나 같은 맛을 내기 위해 식품 제조사 (주)그린을 설립하고 중앙 공급식 시스템을 구축했다. 이는 당시 프랜차이즈 개념조차 희미했던 외식업계에 새로운 지평을 연 결정적인 선택이었다. 1990년대 중반 투다리는 전국 900여 개 점포로 성장하며 국민 브랜드로 자리 잡았다.1995년 한·중 수교 직후 김진학 회장은 발 빠르게 중국 시장에 진출하며 한국 외식 프랜차이즈의 해외 진출 문을 열었다. 이후 태국으로까지 사업 영역을 넓히며 한국식 꼬치 문화를 넘어 K-푸드의 세계화를 이끈 선구자로 평가받았다. 외환위기 이후에는 소자본 창업 모델로 주목받으며 전국 2000여 개 매장으로 확대됐다.김진학 회장의 도전은 멈추지 않았다. 그의 사업은 확장과 진화의 연속이었다. (주)미라지식품의 ‘남가네설악추어탕’, (주)한모둠의 ‘한모둠순대국·설렁탕’ 프랜차이즈를 비롯해 (주)미라지모형, (주)타라 등 다양한 계열사를 설립하며 식품 제조에서 유통, 외식 브랜드까지 아우르는 통합 산업 생태계를 구축했다.특히 (주)그린은 ‘투다리’ 제품 공급을 넘어 캔, 레토르트, 김치 제조 라인을 증설하고 군납사업과 대기업 협력 계약을 체결하며 B2B 시장으로 사업 영역을 확장했다. 또한 온라인, 대형마트 진출을 기반으로 미국과 호주 등 수출 시장까지 개척하며 한국식 외식 브랜드의 글로벌 성장 모델을 제시했다. 김진학 회장의 경영 방식은 단순한 프랜차이즈 사업의 성공을 넘어 한국 외식 산업의 제조·유통·수출 구조를 선도한 표준으로 남았다.김진학 회장의 경영은 언제나 ‘사람 중심’이었다. 그는 생전에 “본사 혼자 잘되어서는 의미가 없다. 점주가 잘돼야 회사도 산다”라는 말을 입버릇처럼 했다. 가맹점을 단순한 영업 파트너가 아닌 ‘함께 살아가는 가족’으로 여겼다. 가맹사업 이후 꾸준히 점포의 인테리어 개선 비용을 지원했고 점주들과 함께 메뉴를 개발하며 현장의 고민을 함께했다. 특히 매년 모든 가맹점에 메뉴북과 유니폼, 매장 POP 등 운영 필수 품목을 무상으로 추가 지원하며 점포 경쟁력 강화를 위한 실질적인 상생 경영을 이어왔다.“노포 감성과 낡은 가게는 다르다.” 1990년대 중반 브랜드가 성장할수록 일부 점포는 낡아갔다. 그는 이를 외면하지 않았다. 오히려 ‘점포 환경 대혁신 운동’을 선언하며 스스로 주황색 작업복을 입고 현장으로 나섰다. 트럭을 타고 전국의 매장을 직접 돌며 외관을 새롭게 고치고 간판과 인테리어를 리뉴얼했다.그의 결단은 단순한 시설 개선이 아니라 점주와의 동행이었고 고객에 대한 예의였다. “노포 감성과 낡은 가게는 다르다.” 그가 남긴 이 한마디에는 세월이 흘러도 손님에게 깨끗하고 따뜻한 인상을 전하고자 한 경영인의 신념이 담겨 있다. 바로 이 진심이 투다리가 39년 세월의 풍파를 넘어 지금까지 꾸준히 성장할 수 있었던 비결이었다.“정직한 맛의 기본은 변하지 않는다.” 한국인 입맛과 정직한 맛의 조화를 보여준 투다리 대표 메뉴, 투다리 김치우동 한 그릇에도 김진학 회장의 철학과 경영력이 담겨 있다. 투다리 ‘김치우동’은 어느 날 메뉴개발팀이 남은 김치를 우동에 넣어 끓여 먹으며 탄생한 메뉴였다. 우연히 만들어진 이 한 그릇의 가치를 높이 평가한 김진학 회장은 특유의 추진력으로 브랜드의 대표 메뉴로 자리 잡게 했고 시대 흐름에 맞춰 밀키트와 간편식으로도 재탄생시켰다.????년에는 일본식 모쓰나베를 한국식으로 재해석한 ‘대창전골’을 선보이며 메뉴 세대교체에 성공했다. 칼칼한 국물과 대창의 풍미는 ‘투다리 제2의 전성기’를 이끌었다. 브랜드의 생명력을 위해 늘 변화와 새로움을 강조했던 김진학 회장. 그는 늘 “사람의 입맛은 변하지만 정직한 맛의 기본은 변하지 않는다”라고 말했다. 본질을 지키며 혁신을 거듭해온 그의 경영철학은 투다리의 맛과 신뢰를 품격 있게 지키는 힘이 되고 있다.“사람의 발길이 머무는 곳에 투다리가 있어야 한다.” 김진학 회장은 ‘큰길보다는 골목길에 있어야 투다리답다’는 소신을 지녔다. 그에게 성공적인 경영이란 대로에서 빛나는 간판이 아니라 사람의 삶 속으로 스며드는 일이었다. 그래서 그는 언제나 사람의 발길이 머무는 곳에 ‘투다리’의 자리를 두었다.투다리는 아파트단지, 주택가, 시장 골목을 중심으로 매장을 확장하며 생활 속 브랜드로 성장했다. 본사는 지역 식자재업체와 협력해 안정적인 공급망을 구축하고 지역 고용창출에도 기여했다. 현재 전국적으로 약 1만 명의 고용 효과를 낸 것으로 추정된다.또한 김진학 회장은 “기업의 성장은 사회와 함께해야 한다”는 믿음으로 장학 사업과 지역 봉사활동을 꾸준히 이어왔다. 그의 바람처럼 투다리는 단순히 ‘먹는 즐거움’을 넘어 사람과 지역을 따뜻하게 잇는 토종기업으로 자리매김했다.“정직한 맛, 멈추지 않는 변화, 그리고 점주와의 상생”김진학 회장은 단순히 꼬치구이 브랜드를 만든 사업가가 아니라 한국 외식 산업의 역사에 ‘대중성과 진정성’을 더한 개척자로 회자된다.그가 세운 프랜차이즈 신화 ‘투다리’가 긴 역사만큼 깊은 신뢰를 더해가는 브랜드로 굳건히 자리 잡은 것도 한 기업인이 평생을 바쳐 양심과 상생으로 지켜온 진정한 경영의 결과였다.‘정직한 맛, 멈추지 않는 변화, 그리고 점주와의 상생’이라는 세 가지 유산을 남기고 떠난 김진학 회장, 그의 철학은 지금도 전국 1300여 개의 매장에서 붉은 등불로 살아 숨 쉬고 있다.사람의 온기가 머무는 공간, 세대가 함께 나누는 정(情)의 외식 문화. 고(故) 김진학 회장이 평생을 바쳐 완성한 투다리의 가치는 계속 이어질 것이다. 화려하고 빠른 길보다 험난해도 함께 하는 길을 택했던 김진학 회장, 그에게 경영은 숫자가 아니라 사람과 사람 사이의 온도를 지키는 일이었다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com