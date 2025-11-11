면사랑, 11월 11일 정기 브랜드 할인행사 ‘면사랑데이’ 진행

면사랑이 자사 공식 온라인몰에서 ‘면사랑데이’ 특별 프로모션을 진행한다고 11일 밝혔다.이번 행사는 고객 감사로 마련된 1일 한정 이벤트로 면사랑몰 ‘알림 받기’를 설정한 고객에게 4만원 이상 결제시 사용 가능한 6% 추가 할인 쿠폰이 제공된다.행사 기간동안 면사랑의 인기 제품을 최대 34%할인된 가격으로 구매할 수 있다. 주요 제품은 △오일 파스타 세트(몰리자나스파게티 또는 링귀네, 올리브오일) 34% △냉동밀키트 국수 3종(멸치국수, 바지락칼국수, 소고기국수전골) 24% △파스타 4종(미트볼로냐, 베이컨크림, 투움바, 로제) 24% △쌀국수 10인분 세트(우리쌀100%쌀국수, 양지육수) 22% △얼큰요리 3종(볶음짬뽕, 해물짬뽕, 카라이차슈돈코츠) 20% △우동 10인분 세트(사누끼우동면5입, 우동장국) 18% 등이 있다.이와함께 ‘골라담기’ 이벤트도 함께 진행된다. △냉동밀키트 13종 중 6가지 △냉동용기면 13종 중 6가지 △실온팩면 4종 중 4가지 등을 각각 20% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 행사 품목은 재고 소진 시 조기 종료될 수 있다.한편, 면사랑은 ‘냉동면’, ‘냉동밀키트’라는 차별화된 제품 라인업을 바탕으로 기존 고급 음식점 및 전문점 중심의 프리미엄 면시장을 일반 소비자 시장으로 확대하는 전략을 펼치고 있다.지난 2022년부터는 고품질 원료, 우수한 제면기술, 급속냉동기술을 통해 가정에서도 쉽게 즐길 수 있는 간편식을 더욱 다양하게 선보이며 지속적으로 라인업을 강화해가고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com