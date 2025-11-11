이번 행사는 고객 감사로 마련된 1일 한정 이벤트로 면사랑몰 ‘알림 받기’를 설정한 고객에게 4만원 이상 결제시 사용 가능한 6% 추가 할인 쿠폰이 제공된다.
행사 기간동안 면사랑의 인기 제품을 최대 34%할인된 가격으로 구매할 수 있다. 주요 제품은 △오일 파스타 세트(몰리자나스파게티 또는 링귀네, 올리브오일) 34% △냉동밀키트 국수 3종(멸치국수, 바지락칼국수, 소고기국수전골) 24% △파스타 4종(미트볼로냐, 베이컨크림, 투움바, 로제) 24% △쌀국수 10인분 세트(우리쌀100%쌀국수, 양지육수) 22% △얼큰요리 3종(볶음짬뽕, 해물짬뽕, 카라이차슈돈코츠) 20% △우동 10인분 세트(사누끼우동면5입, 우동장국) 18% 등이 있다.
이와함께 ‘골라담기’ 이벤트도 함께 진행된다. △냉동밀키트 13종 중 6가지 △냉동용기면 13종 중 6가지 △실온팩면 4종 중 4가지 등을 각각 20% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 행사 품목은 재고 소진 시 조기 종료될 수 있다.
한편, 면사랑은 ‘냉동면’, ‘냉동밀키트’라는 차별화된 제품 라인업을 바탕으로 기존 고급 음식점 및 전문점 중심의 프리미엄 면시장을 일반 소비자 시장으로 확대하는 전략을 펼치고 있다.
지난 2022년부터는 고품질 원료, 우수한 제면기술, 급속냉동기술을 통해 가정에서도 쉽게 즐길 수 있는 간편식을 더욱 다양하게 선보이며 지속적으로 라인업을 강화해가고 있다.
