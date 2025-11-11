신축 아파트 희소성 커진 안양시… ‘안양자이 헤리티온’ 11월 분양 눈길

올해부터 경기도 안양시의 입주 절벽이 본격화될 전망이다. 입주 물량이 절반 이상 줄어들고, 새 아파트를 중심으로 가격 상승세가 이어지면서 시장의 관심이 쏠리고 있다.11일 기준 부동산R114 자료에 따르면, 2025년부터 2027년까지 3년간 안양시 입주 및 입주 예정 물량은 7,696가구로 집계됐다. 직전 3년(2022~2024년) 동안의 입주 물량이 1만6,873가구였던 점과 비교하면 약 54.39% 감소한 수치로, 경기도 평균 감소율(34.86%)을 크게 웃돈다. 전체적으로 공급이 감소세를 보이는 경기도 내에서도 안양시의 공급 부족이 특히 두드러지는 상황이다.올해 안양시 전체 아파트 중 입주 20년 초과 단지의 비율은 64.17%에 달할 만큼 노후 비중이 높은 상황이다. 특히 주요 주거지인 평촌신도시는 입주 30년 초과 단지 비율이 93.12%에 달한다.이에 따라 신축 아파트의 희소성이 부각되면서, 집값 상승률도 연식에 따라 차이를 보이고 있다. 지난 10월 안양시 입주 5년 이내 아파트 매매가격 전년 대비 6.48% 올랐다. 같은 기간 입주 6~10년 아파트는 55.34%, 입주 10년 초과 아파트는 5.60%로 확인돼 새 아파트의 인기를 실감케 했다. 경기도 전체 입주 5년 이내 아파트의 상승률(2.81%)과 비교해도 높은 수치다.실제로 새 아파트를 중심으로 신고가 거래도 잇따랐다. 국토교통부 실거래가공개시스템에 따르면, 안양시 동안구 호계동 ‘평촌센텀퍼스트’(2023년 11월 입주) 전용 59㎡는 지난 10월, 10억4000만 원에 거래되며, 신고가를 다시 썼다. 지난해 11월 대비(8억7,000만 원) 1년만에 2 원이 이상 오른 것이다. 또한 지난 7월 만안구 안양동 ‘안양역푸르지오더샵’(2024년 10월 입주) 전용 59㎡ 입주권 역시 10억 원에 거래되며 신고가를 기록했다.이런 가운데, 만안구 안양동 일원에서 상록지구 주택재개발정비사업을 통해 공급되는 ‘안양자이 헤리티온’이 주목받는다.‘안양자이 헤리티온’은 지하 5층~지상 최고 29층 17개 동, 총 1,716가구 규모의 대단지로 조성된다. 이 중 조합원 및 임대물량 등을 제외한 전용면적 49~101㎡ 639가구가 일반분양 물량이다. 전용면적별 가구수는 △49㎡ 164가구 △59㎡ 404가구 △76㎡ 39가구 △84㎡ 25가구 △101㎡ 7가구 등 중소형 위주로 공급된다.도보 거리에 수도권 1호선 명학역이 위치한 역세권 입지로 가산디지털단지역을 비롯해 서울역, 용산역, 시청역 등의 주요 업무지역으로 환승 없이 한 번에 도달 가능하다. 한 정거장 거리인 안양역과 금정역에 각각 월곶판교선과 GTX-C 노선이 계획돼 있다.단지 남측 도보권에 명학초가 있으며, 성문중, 성문고 등의 각급 학교도 걸어서 통학할 수 있다. 인근에 지역 내 선호도 높은 신성중, 신성고도 위치해 있다. 여기에 수도권 대표 학원가 중 하나인 평촌학원가도 차량으로 쉽게 이동할 수 있다. 단지 남측으로 수리산이 접해 있어 쾌적한 주거환경은 물론 수리산 조망(일부가구)이 가능하다. 안양천 수변 산책로, 명학공원 등의 공원시설도 주변에 많다.안양자이 헤리티온은 차별화된 상품성도 갖출 예정이다. 남향 중심으로 단지를 배치하고 엘리시안 가든, 힐링가든, 웰컴가든 등을 조성해 쾌적한 공원형 아파트로 구현했다. 클럽클라우드에는 스카이라운지를 비롯해 힐링라운지, PDR룸, 스카이홀 등이 들어서 수리산의 탁 트인 경관을 바라보며 여유로움을 즐길 수 있다.여기에 단지 내 마련되는 커뮤니티센터인 클럽 자이안의 경우 골프연습장, 스크린골프, 피트니스클럽, GX룸, 탁구장, 카페라운지/북카페, 필라테스, 사우나, 독서실, 오픈스터디, 키즈카페, 다목적실 등의 스포츠·교육·문화 등을 아우르는 다채로운 시설들로 채워진다. 게스트하우스 별도로 조성돼 손님을 위한 숙소나 파티장소 등으로 다양하게 활용할 수 있다.견본주택은 경기도 안양시 만안구 안양동 일원에서 11월 중 개관할 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com