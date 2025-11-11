K-방산의 미래를 묻다: 한국경영사학회 등 3개 기관 공동 학술대회 성료

1부: K-방위산업, 지속가능성과 우주 시대를 향한 준비

지난 11월 7일부터 8일까지 이틀간, 대한민국 방위산업의 현주소와 미래 발전 방향을 심도 있게 조망하는 대규모 융합 학술대회가 성황리에 개최되었다. 이번 학술대회는 한국경영사학회, 한국방위산업협회, 국립경상대학교 우주항공기술경영학과가 공동으로 주최했으며, 한국항공우주산업(KAI) 본사와 경상국립대학교 사천사이언스파크 강의실에서 진행되었다. '한국 방위산업의 현황과 전망'을 대주제로 한국방위산업, 한국의 기업가정신, 우주항공기술경영이라는 세 가지 핵심 분야를 아우르며 학제 간 통찰을 공유했다.학술대회 첫날인 7일 오후에 진행된 I부 '한국 방위산업의 어제와 오늘' 세션에서는 방위산업이 직면한 새로운 경영 환경과 미래 전략이 제시되었다.김상일 ESG컨설팅센터장은 발표에서 방위산업의 지속가능성을 논하며, 글로벌 시장 확대를 위해 공급망 ESG(환경·사회·지배구조) 관리가 선택이 아닌 필수임을 강조했다. 이어 김홍유 경희대 교수와 황성철 KAI 지속가능기획팀장은 '전쟁의 역사, 항공우주산업의 역사, KAI의 항공산업 및 비전'을 발표하며, 역사적 맥락 속에서 KAI의 역할과 한국 항공우주산업의 미래 청사진을 제시했다. 또한, 김승범 산업정책연구원 연구원은 급변하는 우주 시대에 대비해 '우주윤리/법의 근본적 논점'을 선제적으로 논의해야 함을 역설하며 학계와 산업계의 관심을 환기시켰다.이어진 II부 '한국 기업가정신의 원류와 현대적 함의' 세션(경상국립대 주관)에서는 방위산업을 비롯한 한국 산업 발전의 정신적 토대를 탐색했다.정대율 경상국립대 경영대학 학장은 '남명사상과 실학의 흐름'을 통해 한국 기업가정신의 원류를 규명하며, 실천적 유학 정신이 현대 기업가들의 투철한 책임감과 혁신 정신에 미친 영향을 분석했다. 김진수 경영학부 교수는 '내암 정인홍의 생애와 사상'을 의병활동과 연계하여 도전과 희생을 기반으로 하는 기업가정신의 현대적 의미를 조명했다. 마지막으로 방원석 기업가정신연구소 연구교수는 '남명사상을 바탕으로 효성 조홍제 회장의 기업가정신과 계보'를 분석하며 한국 1세대 기업가정신의 특징과 계승 과정을 정리했다. 이어 진행된 20분간의 종합토론에서는 K-방산의 기술적 성과와 한국 기업가정신의 인문학적 가치를 융합하는 실질적인 방안이 논의되었다.둘째 날까지 이어진 III부 세션(경상국립대 우주항공기술경영학과 주관)에서는 우주항공기술과 경영의 융복합 연구가 집중적으로 발표되었다. 이 세션에서는 항공제조업의 에너지 효율 추정 모델(강경래), 달 자원(헬륨-3) 채굴의 경제적 가능성(김민환) 등 미래 자원 확보 전략부터, 항공제조업 종사자의 안전관리(우주성), 디지털 전환 시대의 국방 무기체계 형상관리 효율화(김영삼), UAM을 이용한 드론 구난 방법(강갑훈), 그리고 선행기술 연구개발의 SE 기반 설계기준 도출(김승회) 등 현장 문제 해결과 첨단 기술 동향을 망라하는 심도 있는 연구 결과들이 공유되었다.이번 이틀간의 학술대회는 K-방위산업이 세계적인 경쟁력을 갖추기 위해서는 단순히 기술적 우위를 넘어, ESG, 윤리, 그리고 역사적 기업가정신이라는 인문학적/사회적 토대가 필수적임을 확인하는 계기가 되었다. 주최 측은 이번에 논의된 융합적 연구 결과를 바탕으로 K-방산 생태계의 고도화와 지속가능한 발전을 위한 정책 제언 및 산학 협력을 더욱 강화할 계획이다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com