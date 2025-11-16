승부의 아이콘에서 산업의 멘토로 확장 과제 남아

리그 오브 레전드(LoL) 초대 ‘전설의 전당’ 헌액자로 등극한 페이커 이상혁(T1). 사진=연합뉴스

포커페이스가 만든 절제의 미학

T1 선수단 ‘2025 리그 오브 레전드(LoL) 월드 챔피언십’ 우승 기념 사진. 사진=SK스퀘어

조용한 리더십이 만든 왕조의 공식

이상혁이 SNS 계정에 올린 랄프로렌 화보. 사진=이상혁 SNS

말보다 메시지가 강한 남자

전설 이후의 과제와 경제적 파급력

박영실 퍼스널이미지브랜딩랩 & PSPA 대표·숙명여대 교육학부 겸임교수·명지대 교육대학원 이미지코칭 전공 겸임교수·<성공하는 사람들의 옷차림> 저자. 사진=퍼스널이미지브랜딩랩 & PSPA 제공

중국 청두에서 열린 ‘2025 리그 오브 레전드(LoL) 월드 챔피언십’ 대회(롤드컵) 결승에서 T1이 KT를 3대 2로 꺾고 대회 사상 첫 스리 핏(3연속 우승)과 통산 여섯 번째 정상에 올랐다.결승 직후 “승패보다 팀이 경기를 즐기고 집중했다”는 T1의 주장 ‘페이커’ 이상혁의 기록은 전 세계 실시간 피크 670만 명 시청이라는 수치로도 증명됐다. 그 숫자는 기업 스폰서, 미디어, 굿즈 매출이 결합한 e스포츠 경제의 파급력을 끼친다.한편 그는 재계약을 공식화했고 T1은 사우디아라비아 국부펀드 산하 레드씨 글로벌(RSG)과 3년 전략 스폰서십을 체결했다. 이 일련의 과정들은 ‘개인의 상징성→팀 브랜드 가치→산업 확장’으로 이어지는 성장을 명확히 보여준다.그리고 한국 방문 중이던 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 공개석상에서 그의 이름을 연호한 장면은 페이커가 게임을 넘어 기술·콘텐츠 산업의 얼굴로 인식되고 있음을 보여준 상징적 순간이었다.이상혁의 소셜미디어(SNS)에 올라온 사진들의 옷차림을 보면 ‘경기장-공식석상-사회공헌’이라는 세 가지 맥락에서 구분돼 메시지를 전달한다. 경기장과 대기실에서는 블랙 팀 재킷, 헤드셋, 라운드 안경이 핵심 코드다.재킷에는 스폰서 로고가 균형 있게 배치돼 있으며 기능 중심의 테크웨어 실루엣과 무채색 팔레트는 ‘잡음 없는 집중’과 ‘브랜드 연합의 플랫폼’을 동시에 상징한다. 이는 팀이 구축한 글로벌 스폰서 포트폴리오의 비주얼 집약판이다.트로피와 함께한 공식석상에서는 표정의 미동을 최소화한 포커페이스가 돋보인다. 재킷의 대비 스티치와 적색 파이핑, 단정한 헤어는 ‘차분하지만 흔들리지 않는 리더’ 이미지를 구축한다. 결승 직후 3연패 기록이 확정된 자리에서도 담담한 표정을 택한 것은 ‘콘텐츠의 주인공은 팀’이라는 메시지를 전하기 위한 신중한 선택으로 읽힌다.정장 차림의 그는 깔끔하고 단정한 ‘프렙(preppy)’ 스타일을 즐긴다. 여기서 프렙이란 미국 동부 명문 사립학교 학생들의 교복에서 유래한 패션으로 지나치게 화려하지 않으면서도 세련되고 품격 있는 옷차림을 말한다.그는 네이비 블레이저에 스트라이프 셔츠, 단색 타이를 매치해 이런 고전적 단정함을 현대적으로 해석한다. 때로는 헤링본이나 글렌 체크 재킷에 패턴 타이를 더해 영국식 클래식 무드를 연출하기도 한다.라운드 안경과 자연스러운 헤어, 균형 잡힌 넥타이 매듭은 지적이고 정제된 인상을 준다. 폴로 랄프로렌 화보 속 그의 모습은 이러한 ‘품격 있는 단정함’을 상업 패션의 언어로 세련되게 확장한 사례다.또한 유니세프 캠페인에서는 흰 셔츠와 검정 타이의 단순한 조합으로 절제된 미니멀리즘을 보여주며 “선한 영향력은 절제에서 나온다”는 그의 철학을 시각적으로 표현했다. 결국 그의 스타일은 포커페이스, 프렙 포멀, 테크웨어가 어우러진 구조로 ‘절제된 자신감과 팀 중심의 태도’를 일관되게 드러낸다.결승 시리즈 내내 그는 ‘하이라이트를 위한 무리수’ 대신 리스크를 최소화한 오브젝트 중심 운영으로 팀의 흐름을 되살렸다. 벼랑 끝 1대 2 상황에서도 조급함보다 집중과 역할 수행을 선택했다는 경기 리포트는 그의 태도를 잘 보여준다.스리 핏 달성 직후에도 “팀 전체가 경기를 즐겼다”며 팀에 공을 돌린 발언은 카리스마를 ‘주목의 분산’으로 설계하는 리더십의 예다. 이런 행동 패턴은 팬덤 내부에서 ‘롤의 메시’라 불릴 만큼 안정감과 존경을 축적하게 했다.또한 2029년까지 이어지는 재계약은 그가 앞으로도 선수로서 꾸준히 활동하겠다는 공개적 선언이다. ‘FAKER 2029’라는 문구가 새겨진 유니폼을 들고 있는 그의 모습은 단순한 계약 소식이 아니라 팬과 스폰서, 리그 모두에게 “이 브랜드는 계속된다”는 신뢰의 신호를 보낸다.이는 팀이 향후 수년간 아카데미 육성, 콘텐츠 제작, 머천다이즈 사업 등을 체계적으로 운영할 수 있는 예측 가능한 기반이 된다. 결국 그의 결정은 개인의 커리어 안정성을 넘어 T1이라는 브랜드의 지속 성장 전략을 뒷받침하는 경영적 선택으로 볼 수 있다.이상혁의 말투는 늘 짧고 명확하다. 감정에 휩쓸리기보다 원칙과 팀워크를 강조하며 경기 후 인터뷰에서도 “집중과 협력이 승리의 핵심”이라는 메시지를 일관되게 전한다. 이런 절제된 화법은 ‘겸손한 최강자’라는 이미지를 만들며 신뢰를 높인다.사회공헌활동에서도 불필요한 말보다 “함께 해주세요”처럼 간결한 행동 제안을 통해 실질적인 참여를 유도한다. 이런 방식은 과장 없이 신뢰를 얻고 신뢰가 행동으로 이어지는 구조를 만들어낸다. 경제적 효과 역시 뚜렷하다.2025년 결승전은 전 세계 670만 명이 시청해 광고 노출과 스폰서 가치가 크게 상승했다. 사우디 RSG와의 3년 계약은 e스포츠가 관광과 럭셔리 산업까지 확장되는 계기가 됐다.또한 패션 브랜드와의 협업은 e스포츠를 하나의 라이프스타일로 끌어올려 굿즈와 컬래버레이션 제품의 부가가치를 높였다.여기에 SKT–컴캐스트의 공동 운영 구조가 안정적 수익 기반을 만들며 2024년 T1 매출은 전년 대비 47% 성장했다. 즉 그의 개인 브랜드가 팀의 성장과 기업의 실질적 성과로 연결된 셈이다.그가 앞으로 넘어야 할 가장 큰 과제는 ‘자기 브랜드의 진화’다. 지금까지는 완벽한 집중력과 포커페이스로 상징됐지만 앞으로는 이 전설적인 이미지를 어떻게 새로운 형태의 리더십으로 확장하느냐가 관건이다.단순히 승리의 상징을 넘어 후배 양성과 글로벌 e스포츠 문화의 가치 확산에 기여할 때 비로소 그의 브랜드는 ‘영웅’에서 ‘멘토’로 진화할 수 있다.그의 업적은 이미 산업의 판도를 바꿨다. T1은 6회 우승과 사상 첫 3연속 챔피언 달성으로 ‘e스포츠의 왕조’라는 타이틀을 얻었고 이 성과는 게임 산업을 넘어 콘텐츠·패션·테크 분야의 투자와 협업으로 확산했다.2025년 기준 T1은 매출 50% 이상 성장세를 기록하며 e스포츠 구단 중 유일한 흑자 전환이 예상된다. 이 수치는 단순한 경기 성적이 아니라 페이커 개인의 브랜드 신뢰도와 글로벌 팬덤이 만들어낸 경제적 파급력의 결과다.엔비디아, 메르세데스-벤츠, 레드불 등 글로벌 기업들이 그를 ‘브랜드 파트너’로 인식하는 이유도 여기에 있다. 결국 그의 존재는 선수 개인의 성공을 넘어 e스포츠가 한국의 새로운 수출 산업으로 자리 잡게 한 상징적 자산이라 할 수 있다.