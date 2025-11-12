알파사이츠, 파이낸셜타임즈 선정 ‘유럽 장기 성장 챔피언’에 이름 올려

알파사이츠는 영국 파이낸셜타임즈(FT)와 스타티스타가 공동으로 선정한 ‘유럽 장기 성장 챔피언(Europe’s Long-Term Growth Champions)’ 명단에 또다시 이름을 올렸다고 밝혔다.알파사이츠는 특히 ‘전문, 기술, 과학 서비스’ 부문에서 4위를 기록하며 지속적이고 견조한 성장세를 입증했다.해당 보고서는 유럽에 본사를 둔 기업 중에서 2014년부터 2024년까지의 매출 성장률을 기준으로, 가장 안정적이고 지속적인 성장을 이룬 기업들을 선정했다.FT는 "선정된 기업들은 단순히 빠른 성장이 아니라 10년 이상의 기간 동안 지속 가능하게 성장해온 기업들이며, 이는 경기 변동·외부 환경 변화에도 강한 회복력과 조직 역량을 보여준 결과"라고 설명했다.이번 수상은 알파사이츠의 꾸준한 성과와 혁신적인 비즈니스 모델이 높이 평가받은 결과다.알파사이츠는 글로벌 주요 산업과 투자기관을 대상으로, 빠르게 변화하는 시장 속에서 필요한 전문 지식과 비즈니스 결정권자들을 연결하는 플랫폼을 운영하고 있다. 현재 알파사이츠는 지식 연결 서비스를 통해 고객이 비즈니스 성장을 이루도록 지원하고 있다.알파사이츠 관계자는 “이번 수상은 알파사이츠가 단기적인 성과를 넘어, 장기적인 가치 창출과 지속 가능한 성장을 추구해왔다는 점을 보여준다”며, “함께해준 모든 팀원과 고객사, 전문가 자문단에 깊은 감사의 뜻을 전한다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com