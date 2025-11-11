국내에서의 꾸준한 수요를 유지한 가운데 ‘빼빼로데이’라는 문화가 글로벌 시장으로 확산되며 성장세를 이끌고 있다는 분석이다.
11일 롯데웰푸드는 "올해 빼빼로의 연간 매출은 약 2415억원에 이를 것으로 예상된다"고 밝혔다. 특히 수출액은 900억원 규모로 지난해(701억원)보다 약 30% 증가할 전망이다.
1983년 출시된 빼빼로는 막대형 과자에 초콜릿을 입힌 단일 포맷으로 40년 넘게 사랑 받은 스터디셀러다. 회사는 빼빼로의 누적 판매액이 2조 1500억원에 달한다고 밝혔다.
이를 빼빼로 대표 제품인 ‘초코빼빼로(오리지널)’로 환산하면 약 37억 갑으로 전 국민이 약 72갑씩 먹은 셈이다. 이를 일렬로 늘어놓으면 약 60만km로 지구를 15바퀴 이상 돌 수 있는 거리다.
한편 빼빼로는 지난해 9월 폴란드 바르샤바에서 열린 한·일 원롯데 식품사 통합 전략회의에서 글로벌 메가 브랜드 1호로 선정됐다.
신동빈 롯데 회장은 이 자리에서 한국 롯데와 일본 롯데의 긴밀한 협력을 통한 해외 매출 1조원이 넘는 메가 브랜드 육성하라고 주문한 바 있다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지