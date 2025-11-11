미유키 화장품, 배우 겸 댄서 강천일 공식 모델로 발탁

하토야마 미유키의 전통과 정신을 계승한 미유키 화장품(MIYUKI COSMETICS)이 배우이자 댄서로 활발히 활동 중인 강천일 배우를 브랜드의 첫 공식 모델로 선정했다.강천일 배우는 한국을 대표하는 퍼포먼스 댄스 팀‘와일드 와일드(Wild Wild)’의 초기멤버로, 강렬한 무대 퍼포먼스와 예술적 감각으로 국내외 팬들의 주목을 받고 있다. 특히 일본과 태국 등 아시아 각국에서 활발한 공연 활동을 이어가며, 한류 퍼포먼스 아트의 세계적 확산에 기여하고 있다.미유키 화장품은 이번 계약을 통해 공식 모델비 지원, 팬미팅 협찬, 제품 협찬 등 다방면의 지원을 확대하며 강천일 배우의 예술 활동을 전폭적으로 후원할 예정이다.이번 협업은 예술과 문화, 그리고 꿈을 향한 도전을 응원한다는 미유키 화장품의 철학을 반영한 상징적인 프로젝트다. 브랜드가 지향하는 ‘희망과 젊음의 에너지’를 담고 있다.미유키 화장품 관계자는 “강천일 배우는 예술적 열정과 글로벌 무대에서의 활약으로 미유키가 추구하는 꿈과 희망의 이미지를 가장 잘 표현하는 인물”이라며 “이번 협업을 계기로 예술과 아름다움이 함께하는 다양한 글로벌 캠페인을 전개해 나갈 계획”이라고 전했다.하토야마 미유키의 이름에서 유래한 미유키 화장품은 일본의 전통 미학과 현대 과학기술을 결합한 프리미엄 스킨케어 브랜드다. ‘꿈과 희망을 응원한다’는 창립 철학을 기반으로, 문화와 예술의 가치를 확산하며 아름다움을 통해 긍정적인 에너지를 전달하고 있다.대표 제품인 ‘미유키 EXQ크림(Miyuki EXQ Cream)’은 일본산 고순도 태반 성분을 함유해 피부 재생과 노화 방지 효과에 탁월하며, 한국·일본·태국 등 아시아 시장에서 높은 인지도를 확보하고 있다.김정우 기자 enyou@hankyung.com