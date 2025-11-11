일본 전국지사회, 한국어학객 대상 ‘다음 여행은 #일본 소도시로 캠페인’ 전개

12월 13일까지 퀴즈 이벤트 통해 10개 도시 2박 3일 소도시 여행권 증정

일본지방자치단체국제화협회(CLAIR) 서울사무소의 공식 인스타그램

일본 내 광역자치 행정체계인 도도부현(都道府県) 간의 업무 협력 등을 통해 지방자치의 원할한 운영과 진전을 도모하기 위한 일본 전국 지사(知事 : 한국의 광역자치단체장) 협의체 조직인 전국지사회(全国知事会, National Governors’ Association)가 한국 시장을 대상으로 '다음 여행은 #일본 소도시로 캠페인'을 대대적으로 전개한다.금번 캠페인은 한일 국교정상화 60주년을 기념하여 한국과 일본 양국 간 지방관광 활성화를 목적으로, 일본의 광역자치단체장이 소속된 일본 내 별정행적조직인 '전국지사회'가 한국 국민을 대상으로 일본의 주요 지방도시 관광 콘텐츠를 홍보하고, 일본의 지방도시 관광 활성화를 도모하고자 진행되는 이벤트다.응모방법도 간단하다. 일본지방자치단체국제화협회(CLAIR) 서울사무소의 공식 인스타그램 계정 도란도란(@dorandoran_clairseoul) 내 상단 고정 게시물인 스토리 하이라이트에 소개되는10개 도시(미야기현, 오카야마현, 나가노현, 니가타현, 돗토리현, 미에현, 도쿠시마현, 이와테현, 미야자키현, 후쿠오카현)의 스토리 중, 본인이 가고 싶은 지역의 스토리를 보고 스토리 내 기재된 응모사이트로 이동하여 퀴즈에 답하면 된다. 퀴즈의 힌트는 해당 스토리 콘텐츠 내에 설명되어 있어 스토리를 확인하는 것만으로 퀴즈의 답을 찾을 수 있다.캠페인 응모기간은 11월 11일부터 오는 12월 13일까지 약 한 달간 진행되며, 응모대상은 인스타그램 계정을 가진 한국에 거주하는 모든 이를 대상으로 한다.퀴즈를 맞춘 응모자를 대상으로 추첨을 통해 증정되는 경품도 역대급이다. 응모대상 10개 도시별 1팀을 추첨, 2박 3일 일본 소도시 여행상품권(2인)을 제공한다. 여행상품권 내에는 한국에서 일본까지의 항공권과 현지 숙박호텔은 물론, 각 대상 도시별 주요 관광지 무료입장 혜택 등도 추가(대상 도시별로 상이)되어, 매력적인 일본 소도시로의 2인 무료 여행을 만끽할 수 있다.대상 도시별로 1회씩 중복 응보도 가능해, 응모대상 10개 도시별로 각각 응모하여 당첨 확률을 높일 수 있다. 단, 1개 도시에 2회 이상 중복응모 시 응모가 무효가 되므로 주의가 필요하다. 인스타그램 계정이 없는 경우도 당첨에서 제외된다.당첨된 2박 3일 일본 소도시 여행 상품권은 오는 2026년 1월 12일부터 2월 27일까지 기간 중 당첨자 본인이 원하는 일자에 선택해 여행할 수 있다.당첨자 발표는 12월 19일로, 당첨자를 대상으로 응모 시 기재한 이메일을 통해 개별 통지된다.한편 '다음 여행은 #일본 소디시로 캠페인'을 홍보하기 위한 '한일 국교정상화 60주년 기념 전국지사회 · 일본 소도시 홍보 이벤트'도 11월 11일 열렸다한국프레스센터 18층 서울클럽홀에서 개최된 이벤트에는 캠페인 대상 10개 도시의 지사 등이 나와 공동 기자발표회를 진행하고, 일본정부관광국 서울사무소가 주관하는 소도시 여행 특별 프레젠테이션을 통해 일본 소도시 여행의 매력을 적극 소개했다. 또 19층 매화홀에서는 10대 도시 지사 등과의 개별 인터뷰도 이어졌다.전국지사회는 "금번 캠페인을 통해 지방도시 관광을 통한 인적교류 및 양국 간 우호가 확대되기를 희망한다"고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com