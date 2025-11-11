에이치피오 덴프스, 11일 ‘네이버 브랜드데이’ 진행

프리미엄 건강기능식품 전문기업 에이치피오(H. PIO)의 덴프스(Denps)가 대표 제품 ‘덴마크 유산균이야기’ 론칭 12주년을 맞아 11일 ‘네이버 브랜드데이’에 공식 참여한다.이번 행사는 네이버의 연중 쇼핑 프로모션 ‘넾다세일’의 마지막 날 진행되며, 덴프스 네이버 브랜드스토어에서 ‘덴마크 유산균이야기’를 비롯해 ‘트루바이타민 액티브’ 등 주요 인기 제품을 특별 구성 및 최대 혜택가로 선보인다.덴프스는 올해 다섯 번째 브랜드데이에 선정되며, 네이버 유산균 카테고리 내 입지를 한층 강화했다.2013년 론칭 후 올해 12주년을 맞은 ‘덴마크 유산균이야기’는 전 세계에서 가장 많이 연구된 락토바실러스균주와 비피더스균주를 배합해 1캡슐당 100억 CFU(Colony Forming Units, 제품 유통기한 동안 살아 있는 유산균 수)를 보장한다. 출시 이후 누적 판매량 1,800만 개를 돌파했다.브랜드데이 당일에는 오전 10시와 오후 7시, 총 2회의 라이브 방송이 진행된다. 방송에서는 고객 참여형 프로모션을 통해 유산균 1년분, 신세계 상품권, 구매 품목의 3배를 증정하는 트리플 혜택 등이 마련된다. 이와 함께 행사 기간 중 제품 구매 고객에게는 사은품과 네이버페이 포인트 페이백 혜택이 제공된다.에이치피오 관계자는 “’덴마크 유산균이야기’ 론칭 12주년을 기념해 그동안 덴프스를 믿고 함께해준 고객분들께 감사의 마음을 전하고자 이번 행사를 마련했다”며, “앞으로도 믿을 수 있는 원료와 품질을 바탕으로 건강한 변화를 이끌어갈 제품을 지속적으로 선보이겠다”고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com