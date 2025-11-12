SK키파운드리, SiC 기반 화합물 전력반도체 기술 본격 개발

SK파워텍 인수 통해 핵심 기술 역량 확보, 2025년 말 공정 기술 제공 목표

파운드리 반도체 기업 SK키파운드리(대표이사 이동재)는 SK키파운드리가 SiC(실리콘카바이드) 기반 화합물 전력반도체 기술 개발에 속도를 내며, 글로벌 전력반도체 시장 진출에 박차를 가하고 있다. 회사는 숙련된 공정 역량과 폭넓은 IP(지식재산)를 바탕으로 최근 SiC 분야 핵심 기술력을 보유한 SK파워텍을 인수해 기술 경쟁력을 한층 강화했다는 평가다.SK키파운드리는 높은 제조 이해도를 바탕으로 다양한 공정 최적화 기술과 수율 향상 노하우를 축적해왔으며, 이번 인수를 통해 SK파워텍의 SiC 공정과 설계 기술을 확보함으로써 SiC 기반 화합물반도체 분야에서 독보적인 시너지를 창출할 것으로 기대되고 있다. 국내에서 드물게 SiC 전력소자의 상용화 및 핵심 공정 기술을 확보한 기업으로 평가받는 SK파워텍 인수를 통해 SK키파운드리는 SiC 전력반도체 분야에서의 기술 자립 기반을 확고히 구축해왔다.또한 SK키파운드리는 이를 토대로 2025년 말 SiC MOSFET 1200V 공정 기술 제공 및 2026년 상반기 내 SiC 기반 전력반도체 파운드리 사업 시작을 목표로 개발에 박차를 가하고 있다.특히 전기차 구동 시스템, 산업용 전력변환장치, 신재생에너지 인버터 등 고전압·고효율 응용 분야를 중심으로 공정 기술을 확대할 계획이다. 이를 위해 SK키파운드리는 공정 최적화와 신뢰성 평가 프로세스를 강화하는 한편, 고객 맞춤형 SiC 솔루션 제공을 위한 전문 조직도 신설했다.최근 글로벌 시장에서는 SiC를 비롯한 화합물 전력반도체 수요가 급격히 증가하는 추세다. 특히 전기차, ESS(에너지저장시스템), 5G 인프라, 데이터센터 등 에너지 효율이 핵심 경쟁력으로 부상한 산업 전반에서 SiC 채택이 가속화되고 있다. 시장조사전문기관 옴디아(OMDIA)에 따르면 글로벌 SiC 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 24% 이상의 높은 성장률이 예상된다. 이러한 시장 변화 속에서 SK키파운드리는 SiC 전력반도체 분야를 차세대 성장 동력으로 삼고, 국내외 고객사와의 협력을 확대해 글로벌 시장 점유율을 높여간다는 계획이다.SK키파운드리 이동재 대표는 “SiC 전문기업 SK파워텍 인수는 SK키파운드리가 화합물반도체 분야에서 독자적인 기술 경쟁력을 확보하는 중요한 전환점이 됐다”며, “양사의 핵심 개발 역량을 결집한 고효율 SiC 전력반도체 공정 기술 및 제품 출시를 통해 글로벌 시장에서 빠르게 성장하고 있는 고전압·고효율 화합물 전력반도체 응용 분야에서 차별화된 기술 리더십을 구축해 나가겠다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com