이우현 OCI홀딩스 회장. 사진=OCI홀딩스

OCI홀딩스가 올해 3분기 연결기준 영업손실이 533억원으로 전년 동기(영업이익 205억원)와 비교해 적자 전환한 것으로 잠정 집계됐다고 11일 공시했다.매출은 8451억원으로 작년 동기 대비 7% 감소했으며 당기순손실은 734억원을 기록했다.다만 적자 폭은 전 분기(영업손실 803억원) 대비 33.6% 줄었고 같은 기간 매출은 8.9% 상승했다.OCI홀딩스는 "미국의 태양광 정책 불확실성이 최고조에 달했던 2분기와 달리 최근 위구르강제노동방지법(UFLPA) 강화 및 OBBB 법안 통과 등 관련 불확실성이 일부 완화됨에 따라 OCI TerraSus의 폴리실리콘 생산라인이 재가동돼 적자가 축소됐다"고 설명했다.OCI TerraSus는 미국의 중국 및 동남아 국가 대상 태양광 무역 규제가 본격적으로 강화돼 미국향 고객사의 수요가 확대되고 있다.미국 태양광 지주회사 OCI Enterprises의 자회사 OCI Energy는 Lucky 7(100MW), 페퍼(120MW) 등 2개 프로젝트 사업권 매각에 대한 최종 승인 절차를 완료했고, 이에 따른 수익 인식을 통해 전 분기 대비 매출 증가 및 흑자 전환했다.OCI홀딩스는 인공지능(AI) 시대에 발맞춰 반도체소재, 에너지발전, 데이터산업 등 고성장·고부가 분야에 집중 투자하며 포트폴리오를 전환할 계획이다.사업회사인 OCI 주식회사는 반도체 8대 공정 중 5개 공정(폴리실리콘, 인산, 과산화수소, 반도체 전구체, 흄드실리카)에 제품과 원료를 공급하고 있다. 웨이퍼의 식각 공정에 사용되는 인산의 수주 물량 확대에 따라 연산 2만 5000톤에서 3만톤 규모로 생산능력을 확대하는 등 반도체 소재 역량을 강화해 나갈 계획이다.이외에도 OCI TerraSus는 일본 도쿠야마와의 합작법인 OTSM(OCI Tokuyama Semiconductor Materials)을 통해 오는 2029년부터 연간 8000톤 규모의 11-Nine급 초고순도 반도체용 폴리실리콘을 글로벌 고객사에 공급할 예정이다.OCI Energy는 30여 개의 태양광 프로젝트 총 6.6GW(태양광 3.5GW, ESS 3.2GW) 규모의 파이프라인을 통해 미국 텍사스에 집중되고 있는 최소 1GW급의 대규모 AI 데이터센터 전력 수요 폭증에 대응할 예정이다.이우현 OCI홀딩스 회장은 “OBBB 법안 시행과 UFLPA, AD/CVD 등 대중 무역 규제 강화로 인해 미국향 태양광 공급망이 재편되고 있는 상황”이라면서 “이러한 변화 속에서 말레이시아, 베트남 등 동남아 생산거점을 기반으로 원가 경쟁력을 확보하고 판로를 선점하는 등 지속가능한 성장 기반을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.한편 OCI홀딩스는 미래 신성장동력으로 전력 인프라 중심의 데이터센터 개발 사업을 추진하기 위한 검토에 착수했다.지난 2011년부터 북미 태양광 및 ESS 프로젝트 개발사업을 하고 있는 OCI Energy가 그간 쌓아온 디벨로퍼 역량과 이미 전력·용수 등의 인프라가 갖춰진 OCI의 유휴부지를 활용하면 신속한 개발이 가능할 것으로 보고 있다.회사는 특히 부지확보, 인허가, 설계, 자금조달, 시공, 운영 등의 단계별로 진행되는 디벨로퍼의 핵심 역량은 데이터센터 개발과 매우 유사해 사업 전환에 있어 전략적 시너지를 기대하고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com