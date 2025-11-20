"통계가 조바심 자극한다?" 집값 통계 안 내면 벌어지는 일[아기곰의 부동산 산책]

서울 중구 남산에서 바라본 도심에 아파트 단지가 보이고 있다. 사진=뉴스1

주택 통계 노무현 정권에서 시작

아파트 공화국, 해외와는 다른 특수성

일부 정치권에서 부동산 통계 무용론에 대한 논의가 벌어지고 있다. 매주 스포츠 중계를 하듯 시세 상승을 보도하게 되니까 예비 매수자들의 조바심을 자극하게 되어 추격 매수로 이어지게 된다는 논리다.이 때문에 주택 관련 통계를 집계, 발표하지 않거나 그 주기를 주간이 아니라 월간으로 늦추려는 논의가 진행되고 있다. 하지만 이는 단견이라 하겠다. 학생이 공부를 못하면 더 열심히 가르치려 하기보다는 시험을 보지 않게 하여 공부 못하는 것을 알지 못하게 하자는 논리이기 때문이다.현 한국부동산원의 전신인 한국감정원에서 주택 관련 통계를 내기 시작했던 것은 노무현 정권이 한창이던 2006년부터이다. IMF 외환위기 극복을 위해 시중에 쏟아부은 유동성과 세계적인 저금리 상황이 맞물리면서 2000년대 초반부터 우리나라 집값은 날개를 단 듯 상승했다.KB국민은행 통계를 기준으로 2001년부터 2005년까지 5년간 전국 아파트 매매가 상승률은 62.2%나 되었고 서울 아파트의 경우는 무려 85.7%나 기록하였다. 이는 직전 5년간(1996~2000년)의 전국 아파트 매매가 상승률이 3.1%, 서울 아파트가 9.7% 상승한 것에 비교하면 폭등 수준이라 하겠다.급등기라 평가받는 문재인 정부(2017~2021년) 시절 상승률 37.1%(전국), 61.9%(서울)와 비교하더라도 2000년대 초반의 상승세는 대단하다고 할 수 있었다.역대급 집값 상승에 놀란 정부는 강력한 수요 억제책을 펴는 동시에 민간 통계에 대한 의문도 제기했다. 집값 상승이 실제보다 과장되었다는 것이 그 당시 정부의 판단이었다.이에 부동산 중개소에 내걸리는 ‘호가’가 아닌 ‘실거래가’ 중심의 지표를 개발할 필요가 있다고 결정하면서 정부 산하 기관인 한국감정원에 지표 개발을 의뢰했다. 이에 2006년부터 주택 거래를 하게 되면 실거래가를 공개하도록 의무화하고 이를 기반으로 주택 가격 통계를 한국감정원에서 집계, 발표하게 되었다.한국감정원 통계가 어느 정도 안정화되자 2012년부터는 통계청 공식 통계로 인정받게 되었다. 그러다 2021년에는 한국감정원이 한국부동산원으로 개편되면서 현재에 이르고 있는 것이다.그러면 일각에서 주장하는 것과 같이 통계 발표 주기를 주간이 아니라 월간으로 바꾸면 어찌 될까? 통계 발표 주기를 월간으로 개편하자고 주장하는 측의 논거는 전 세계에서 주간 단위로 시세를 발표하는 나라는 우리나라밖에 없다는 것이다.“주간 단위로 시세를 발표하는 나라는 우리나라밖에 없다”는 말 자체는 틀리지 않는다. 하지만 이런 논리는 전 세계에서 우리나라만큼 대중교통이 발달한 나라는 없으니 버스 노선을 대폭 없애자는 주장과 같다.다시 말해 다른 나라에서 월간 단위로 통계를 발표하는 것은 그것이 최선이기 때문이 아니라 주간 단위로 통계를 내지 못하니까 할 수 없이 월간 단위로 발표하는 것이다.전 세계에서 우리나라처럼 아파트 비중이 높은 나라는 없다. 미국 등 대부분의 나라는 단독주택이 주류를 이루고 있다. 그런데 단독주택이라는 것이 생긴 것도 다양하고 구조나 면적도 천차만별이다. 당연히 가격도 제각각이라는 뜻이다. 아파트의 경우처럼 같은 평형, 같은 층의 경우는 가격이 거의 같은 것과는 상황이 전혀 다르다.품목이 10개인 창고에서 재고 조사하는 것과 품목이 10만 개인 창고에서 재고 조사하는 주기가 같을 수 없는 이치와 같다. 이러니 단독주택이 주류를 이루는 나라에서는 주간 단위 통계가 현실적으로 나오기 어려운 것이다.기술적으로 가능하다면 통계 발표 주기는 짧을수록 좋다. 주식 시세 발표를 한 달에 한 번만 허용하면 어떤 일이 발생할지 상상해 보라. 주식의 경우는 시세를 실시간으로 발표하도록 시스템을 발전시켜왔던 것이다. 실제로 우리나라에서 주식 거래가 시작된 1956년부터 1975년까지 20년간은 매도·매수 호가 주문을 모아서 하루에 한두 번만 거래가 이루어졌다. 지금처럼 실시간 거래가 이루어진 것은 1975년 5월 이후이다. 과거에는 시스템이 따라주지 못했기 때문이다.만약 주택 관련 통계를 발표하지 않으면 어떻게 될까? 여기에도 두 가지가 있을 수 있는데 첫 번째는 집계는 하되 공개를 하지 않고 정부만 통계를 활용하는 방안이고 두 번째는 집계조차 하지 않는 것이다.전자의 경우는 정부의 입맛에 따라 통계를 활용한다는 비판이 있을 수 있고 국민의 알권리를 침해한다는 문제도 있을 수 있다.후자의 경우도 효과가 거의 없다. 정부에서 주택 관련 통계를 집계조차 하지 않는다면 관련 예산의 절감이라는 장점은 있을 수 있겠지만 정부에서 원하는 방향인 수요의 쏠림 현상은 막을 수 없다. 한국부동산원에서 시세를 발표하지 않더라도 KB국민은행과 같은 민간 기관에서는 계속 통계를 집계할 것이기 때문이다.KB국민은행 통계는 한국부동산원 통계보다도 역사가 깊다. 국민은행과 통합되기 전인 주택은행에서 통계를 내기 시작한 것이 1986년이다. 한국부동산원보다 20년이나 먼저 통계를 내기 시작한 것이다. 조사 표본 수도 한국부동산원 통계보다 훨씬 더 많다.그러면 KB국민은행에서 통계를 내는 이유는 무엇일까? 단순한 호기심이나 집값 상승을 유도하기 때문일까? 전혀 아니다. 은행의 주요 수익이 대출이자인데 담보물의 가치보다 더 많은 대출을 해주면 돈을 떼일 가능성이 높다. 이 때문에 정확한 담보물의 가치를 측정하는 것이 중요하기 때문에 민간 은행에서 막대한 비용을 들여가면서 통계를 내는 것이다.흥미로운 것은 시중의 다른 은행들도 대출을 해줄 때 한국부동산원의 통계를 활용하는 것이 아니라 KB국민은행의 통계를 활용한다. 비용을 지불하면서까지 KB국민은행 통계를 활용한다는 것은 통계에 대한 신뢰의 영역이라 하겠다.아이러니한 것은 “민간의 통계는 호가 위주라 믿을 수 없다”고 만든 정부 통계 때문에 집값 상승이 가속화되니 정부 통계를 없애자는 주장이 나온다는 점이다.그러면 극단적으로 민간에서도 통계를 내지 못하게 법으로 막으면 어떻게 될까? 이는 명백한 영업 방해 행위이다. 대출을 위해 담보물의 가치를 정확히 조사하는 것 자체를 막는다는 것은 대출을 하지 말라는 것과 같다. 담보물의 가치보다 더 많은 대출이 나갈 수도 있기 때문이다.하지만 이는 정부와 은행 간의 문제라 하겠다. 더 큰 문제는 주택 시장의 혼란이다. 참고할 만한 시세가 없으므로 소문에 따라 시장 상황이 흔들리는 상황이 벌어진다. 이전 계약이 얼마에 거래되고 있는지 현 시세는 어느 정도 수준인지를 모르는 상황에서는 부동산중개소에서 제공하는 정보에만 의존하는 현상이 벌어질 것이다. 소위 ‘깜깜이 거래’가 이루어지는 것이다. 이런 상태에서는 일부의 왜곡된 정보 제공이 오히려 시장을 요동치게 만들 수 있다.민간 통계의 경우 집계만 허용하여 은행 내부에서만 활용하고 일반에 공개하지 않는 방안도 생각할 수 있을 것이다. 하지만 이는 현실성이 떨어진다. 대출할 때 은행만 시세를 알 수 있게 하고 대출받는 사람은 시세를 모르게 한다는 것이 어렵기 때문이다.더 나아가 은행의 통계에 접근할 수 있는 사람과 그렇지 못한 일반 대중 사이에 이로 인해 투자 수익이 달라진다면 그것은 또 다른 문제를 야기할 것이다.정부에서 원하는 것이 상승기에는 국민이 상승장이라는 것을 알지 못하게 하고 하락기에는 하락장이라는 것을 국민에게 널리 알리는 것이라면 생각을 바꾸는 것이 좋다. 통계는 상승이든 하락이든 똑같은 기준으로 작성되고 발표되어야지 의미가 있는 것이기 때문이다.앞서 언급한 대로 한국부동산원의 통계를 만든 것이 민주당 정권인 참여정부이다. 그 통계가 맘에 들지 않는다고 통계 자체를 없애려고 생각하는 것 자체가 아이러니인 것이다.