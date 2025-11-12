사진=한경DB

최근 반도체와 전력산업 관련 주가가 연일 신고가를 경신하며 ‘불장’을 보이고 있는 가운데 식품 대장주인 CJ제일제당은 전 사업 실적 부진으로 목표 주가가 하향조정됐다.12일 IBK투자증권에 따르면 CJ제일제당 3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 7조 4395억원, 3465억원을 기록해 컨센서스(매출액 7조 6188억원, 영업이익 3753억원)를 하회했다.전 사업부문이 부진했으며 환율 상승에 따른 외환손익 감소로 당기순이익도 지난해 대비 43.8% 줄었다.부문별로 살펴보면 주력인 식품 매출과 영업이익은 각각 2조 9840억원, 1685억원으로 전년 수준에 머물렀다.국내 매출은 내수 소비 부진과 추석 선물세트 판매 부진, 대두박 판매량 축소 등의 영향으로 2.6% 감소했다. 반면 해외 매출은 전년 대비 3.7% 증가했다.유럽은 메인스트림 유통망 확장으로 13% 성장했으나 미주(+3%), 중국(+3%), 일본(+4%)은 완만한 개선에 그쳐 성장폭이 제한적이었다.바이오 매출은 9794억원, 영업이익은 220억원을 달성해 지난해보다 모두 감소했다. 경쟁심화로 알지닌 등 스페셜티 제품 판매가 부진했고 중국산 공급 확대로 라이신 가격이 약세를 보였기 때문으로 분석된다.IBK투자증권은 4분기 실적 역시 3분기와 유사한 흐름을 보이며 감익이 불가피할 것이라고 전망하면서 목표주가를 28만원으로 9.7% 낮췄다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com