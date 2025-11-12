국제 금값이 연일 최고치를 경신하며 온스당 4천달러를 넘긴 9일 서울 종로 귀금속거리에 금이 진열돼 있다.2025.10.09 사진=한경 최혁 기자

지난달 급락했던 금값이 미국의 금리 인하 기대감으로 2주 만에 다시 오름세를 보이며 연내 고점 경신 여부가 주목을 받고 있다.11일(현지시간) 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월 인도분 금 선물 종가는 트로이온스(약 31.1g) 당 4116.3달러로 거래됐다.금값은 전일 대비 2.8%상승한 4122.0달러에 마감하며 지난달 27일 이후 2주 만에 4100달러 선을 회복했다.지난달 20일 금값은 장중 4398.0달러를 기록하며 역대 최고치를 경신했지만 이후 10% 이상 급락하며 4000달러 아래로 내려간 바 있다.국내 금 시장에서도 반등세가 확인된다. KRX금시장에서 12일 거래량은 932.8㎏으로 지난주 평균 787.2㎏ 대비 18% 이상 증가했다. 거래대금 역시 약 1872억으로 전주 평균 1499억 대비 25% 가까이 뛰었다.KRX금시장 가격은 이날 종가 기준 20만5190원으로 상승했으며 올해 연고점은 지난달 14일 기록한 23만 4870원이다.최근 금값 상승에는 미국 경제 지표 부진과 금리 인하 기대가 영향을 미쳤다. 민간급여결제업체(ADP) 주간 고용 보고서에 따르면 10월 25일까지 민간 고용주는 4주간 주당 평균 1만 1250개의 일자리를 줄였다.또 미시간대학 11월 소비자심리지수는 전월 대비 6%며 전년 대비 30% 하락한 50.3로 3년 내 최저치를 기록했다.블룸버그통신에 따르면 JP모건 알렉스 울프 글로벌 거시경제 및 채권 전략 책임자는 “2026년 말까지 금 가격이 5200달러에서 5300달러까지 오를 수 있다”며 “가격 상승으로 매수세가 다소 누그러질 수 있지만 중앙은행들은 여전히 금을 추가 매입하고 있다”고 전망했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com