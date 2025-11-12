경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습.사진=연합뉴스

글로벌 투자은행 모건스탠리가 메모리 반도체 시장 호황이 강력한 인공지능 수요를 기반으로 삼고 있다며 국내 대표 반도체 종목인 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 높여 제시했다.12일 모건스탠리가 발간한 ‘메모리-최고의 가격 결정력’ 보고성 따르면 “메모리 수요가 AI 데이터센터와 클라우드 서비스 업체(CSP) 간의 경쟁에 의한 것이며 이들은 기존의 고객사들에 비해 메모리 가격에 덜 민감하다는 특징이 있다”라고 분석했다.특히 D램 가격 전망에 대해 “최근 2주 만에 가파르게 상승했고 낸드 계약가도 eSSD 생산업체의 견조한 견적가에 힘입어 4분기에 20∼30% 상승할 것”으로 관측했다.모건스탠리는 이러한 흐름 속에 삼성전자 목표가를 14만 4000원으로 제시했다.특히 중국의 메모리 반도체 시장 진입 실패와 견조한 거시경제 상황 속에 반도체 수요 성장세가 계속 견조하다면 강세장에서 17만 5000원까지도 오를 수 있다고 전망했다.SK하이닉스에 대해서도 목표가 73만원을 제시하면서 고대역폭 메모리(HBM) 마진이 50% 후반대를 장기간 유지하고 HBM 시장의 선두 자리를 지킨다면 강세장에서 85만원까지 상승할 것으로 예상했다.지난해까지만해도 K반도체에 대해 회의적이었던 모건스탠리는 지난 9월 보고서를 통해 삼성전자, SK하이닉스 등을 조명하며 호의적인 태도로 돌아선 바 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com