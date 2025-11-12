뉴스1

정청래 더불어민주당 대표는 12일 "국민의힘의 위헌정당 해산 사유가 마일리지 쌓이듯 차곡차곡 적립되고 있다"고 비판했다.정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 추경호 전 국민의힘 원내대표의 체포동의안 국회 보고와 관련 "추 전 원내대표는 비상계엄 당시 여러 차례 의총 장소를 변경해 계엄 해제 의결을 방해했다는 의혹에 휩싸여 있다"며 이같이 밝혔다.그는 "의혹이 사실이라면 추 전 원내대표는 내란 공범이고, 그 지시를 따른 국민의힘 역시 위헌정당 해산 심판 대상"이라며 "통합진보당은 내란예비음모만으로 정당이 해산되고 국회의원 5명이 국회의원직을 박탈당했다. 이에 비하면 국민의힘은 열 번이고 백 번이고 정당 해산감이고, 국민의힘 국회의원들은 모두 국회의원 박탈감"이라고 주장했다.이어 "국민의힘의 위헌정당 해산사유는 이뿐만이 아니다. 최근 김기현 전 대표 배우자가 김 대표 당선 직후 김건희 여사에게 100만원 안팎의 명품, 100만원 상당의 명품백을 선물한 사실이 드러났다"며 "선물인가, 뇌물인가, 이는 불법 선거 개입, 당무 개입의 명백한 증거"라고 말했다.그러면서 정 대표는 "공당이 비선 권력의 사조직으로 전락했다면 헌법 제8조 4항 정당의 목적이나 활동이 민주적 질서에 위배된 것으로 정당 해산감이고 헌법 위반"이라며 "국민의힘은 여전히 반성하기는커녕 오히려 적반하장이다. 불과 한 달 전에는 내란 수괴와 면회하며 또 다른 내란을 선동하더니 지금은 걸핏하면 대선 불복성 정치 선동으로 나라를 뒤흔들고 있다"고 지적했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com