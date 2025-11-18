그래픽=정다운 기자

본 칼럼은 한국퇴직연금데이터의 글라이드 퇴직연금 원리금보장형 분석 리포트에 기반했다.

한국 퇴직연금 시장에서 원리금보장형 투자는 수익률을 저하시키는 가장 큰 원인으로 지목되고 있다. 원리금보장형을 디폴트옵션에 편입한 것에 대한 비판도 거세다. 퇴직연금 자산의 80% 이상이 여전히 원리금보장형에 머물러 있고 디폴트옵션 내에서도 원리금보장형 상품의 비중이 큰 현실을 생각하면 이 비판이 전혀 근거 없는 주장만은 아니다.퇴직연금에서 원리금보장형은 오랫동안 심리적 안전자산의 대명사였다. 특히 한국 문화에서는 퇴직금이란 “단 한 푼도 잃어서는 안 되는 돈”이라는 인식이 깊다. 여기에 서구에 비해 상대적으로 약한 고용주의 수탁자 책임, 즉 고용주가 근로자의 퇴직연금을 적극적으로 관리하거나 조언하지 않는 문화가 더해져 있다. 조금씩 바뀌고 있다고는 하지만 이 구조적 심리는 여전히 견고하다.그러나 퇴직금을 잃지 않으려는 본능과 손실 회피 성향은 동서양을 막론하고 동일하다. 미국과 유럽의 연금선진국들에서도 20년 전만 해도 원리금보장형은 큰 비중을 차지했다. 지금의 한국처럼 심각하진 않았지만 그들도 같은 고민을 거쳤다. 지난 20년 동안 미국과 유럽의 퇴직연금은 이 ‘안정’의 의미를 재정의해 왔다.미국은 1990년대까지만 해도 보험사가 약속한 확정이율형(GIC:Guaranteed Investment Contract) 타입 상품의 비중이 퇴직연금 안에서 20%를 넘었다. 하지만 2006년 ‘연금보호법(Pension Protection Act)’ 이후 목표시점형 펀드(TDF: Target Date Fund) 가 디폴트옵션으로 자리 잡으면서 보장형 중심에서 시장형·수익형으로 중심축이 이동했다. 현재는 전체 확정기여형(DC) 퇴직연금 자산의 8~10% 수준으로 줄었지만 여전히 중장년층의 완충 자산으로 기능하고 있다.유럽은 전통적으로 법정 최소수익률 보장제도를 두었으나 지속가능성 문제로 점차 위험공유형 구조로 전환 중이다. 하지만 벨기에는 지금도 기업연금(DB·DC 혼합형)에서 법정 최소보장수익률 2.5%를 유지하며 스웨덴 ITP나 덴마크 전통형 연금처럼 일부 전통 보험형 제도는 보장 기능을 남겨두고 있다. 하지만 네덜란드와 독일은 고정 보장 대신 시장연동·수익공유형 제도로 개편했다. 즉 부분적으로는 원리금이 보장되되 일부는 시장에 연동되도록 설계해 투자 성과가 일정 부분 이전되도록 한 것이다.이와 맞물려 금융감독원은 2025년 9월 퇴직연금 비교공시 체계를 개편해 원리금보장상품을 ‘예금성’과 ‘시장성’으로 구분해 공시하도록 했다. 이는 예금과 채권 수익률을 혼합 계산하던 기존 방식이 금리 변동기에 왜곡된 수익률을 초래한다는 지적에 따른 조치로 퇴직연금상품의 비교 가능성과 투명성 제고를 위한 제도적 진전으로 평가된다.2025년 3분기부터 새 기준을 적용한 사업자는 KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, 현대차증권, 하나은행 등 7개사다. 이번 조치는 사업자별 금리 경쟁력과 운용 특성을 명확히 비교할 수 있는 기반을 마련했다.한국퇴직연금데이터는 이 변화를 단순한 분류의 조정이 아니라 한국형 원리금보장형의 진화 신호라 본다. 미국이 ‘안정에서 성장으로’, 유럽이 ‘보장에서 공유로’ 나아갔듯 한국도 이제 ‘예금성의 안정’과 ‘시장성의 경쟁’이라는 두 축으로 재편되는 출발점에 섰다. 퇴직연금의 경쟁력은 금리 수준 자체가 아니라 금리에 반응하는 속도와 구조 설계의 정교함으로 결정될 것이다.2025년 3분기 기준 주요 퇴직연금사업자들이 공시한 예금성 및 시장성 원리금보장상품의 적립금과 수익률 현황을 살펴보면 예금성 상품은 모든 유형에서 3%대 초중반의 안정적인 흐름을 유지한 반면 시장성 상품은 사업자별 금리 민감도와 운용 전략에 따라 성과 편차가 크게 확대된 것으로 나타났다. 시장성 상품은 국채·통안채 등 채권 편입 비중에 따라 변동성이 높게 나타나며 예금성 대비 상대적으로 높은 수익률과 손실 구간이 동시에 관찰됐다.확정급여형(DB) 연금의 예금성 수익률은 평균 3.5~4.1%로 안정적이며 현대차증권(4.11%)과 삼성증권(3.83%)이 상위권을 차지했다. 시장성 상품은 -2.6%에서 3.9%까지 편차가 확대됐다.DC형의 예금성 수익률은 3.0~3.6% 수준으로 비교적 균일하나 시장성 상품은 -8.2~7.5%로 변동성이 가장 컸다. 개인형 퇴직연금(IRP)형은 예금성 평균이 약 3%로 안정적인 반면, 시장성 상품은 -0.5~10.36%로 편차가 가장 크다. 하나증권과 유안타증권이 높은 수익률을 기록했다.이러한 결과는 일부 증권사를 중심으로 채권형 포트폴리오 편입 및 금리 민감형 운용전략이 적극적으로 시도되고 있음을 의미한다. 퇴직연금 운용이 예금성 중심의 보수적 구조에서 점차 시장성 자산 중심의 다변화 국면으로 전환되고 있음을 보여준다.1%라도 높은 수익률은 연금의 지속가능성을 높인다. 따라서 원리금보장형 안에서도 시장성을 활용해 안정성을 중시하는 가입자를 만족시키면서 조금이라도 수익률을 높이는 방향으로 상품 구조가 발전한다면 이는 퇴직연금 시장의 질적 전환점이 될 수 있다. 수익률을 높이는 게 목표라면 꼭 그것이 ETF나 TDF일 필요는 없지 않은가.다만 자신의 퇴직연금이 어디에 있는지도 모르거나 유튜브를 보고 산발적으로 상품을 바꿨다가 실패한 경험으로 아무것도 하지 않는 이런 현실이 바뀌지 않는 한 ‘원리금보장형의 예금성과 시장성 분리’는 단순한 통계상의 개선에 머물 것이다. 지난 20년간 회사 게시판 공고를 읽지 않아 퇴직연금이 있기는 한 것 같은데 뭔지 모르는 가입자에게 이 흐름은 어떤 변화를 가져올 것인가. 가장 근본적인 것을 고치지 않으면 어떤 제도적 변화도 진정한 변화를 만들 수 없다.영주 닐슨 한국퇴직연금데이터 대표 겸 성균관대 SKK GSB 교수