홈 한경BUSINESS [부고] 안재현(SK케미칼 사장)·안재용(SK바이오사이언스 사장)씨 부친상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202511129177b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.11.12 12:33 수정2025.11.12 12:33 안옥희 기자 ▲ 안택준씨 별세, 안재현(SK케미칼 사장)·안재용(SK바이오사이언스 사장)·안혜련·안혜경씨 부친상, 윤홍균·이두원(연세대 언더우드국제대학 학장)씨 장인상, 김연진·이수정씨 시부상 = 12일, 서울성모병원 장례식장 14호실, 발인 14일 9시 30분, 장지 천안공원묘원.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 독이 된 개편?···카톡, 月이용시간 22분 줄었다 “이탈리아산 아냐?” 페레로 로쉐 중국산 된 이유 여성 리더 육성의 산실, WIN 제33회 차세대 여성리더 컨퍼런스 개최 [인사] 대신파이낸셜그룹 [속보]김병기 "모든 수단 동원해 檢반란 분쇄…항명검사는 해임·파면"