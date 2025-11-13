스페이스클라우드, 공간운영 매출 페이백 이벤트 실시

공간대여 플랫폼 스페이스클라우드는 오는 12월 1일부터 내년 1월 31일까지 호스트의 매출 실적에 따라 페이백을 지급하는 ‘연말연시 매출 페이백 이벤트’를 진행다고 13일 밝혔다. 스페이스클라우드는 파티룸, 회의실, 연습실 등 공간이 필요한 게스트와 공간을 운영하는 호스트를 연결하는 플랫폼으로, 연말연시 각종 모임과 행사가 활발해지는 시기에 공간예약 거래가 크게 증가한다.이번 페이백 이벤트는 이러한 성수기를 맞아 공간 운영자들의 성공적인 연말 운영을 응원하고 거래 성과를 한층 높이기 위한 취지로 마련됐다. 이벤트 기간 동안 공간 거래 매출이 ▲500만원 이상 700만원 미만이면 페이백 10만원 ▲700만원 이상 1,000만원 미만시 20만원 ▲1,000만원 이상 2,000만원 미만시 30만원 ▲2,000만원 이상이면 100만원이 지급된다.이벤트 참여를 원하는 호스트는 오는 26일까지 스페이스클라우드 호스트센터에서 사전 신청을 해야 하며, 성과 달성시 페이백 금액은 내년 2월에 입금된다.스페이스클라우드는 매년 연말 성수기 대응을 위한 캠페인을 꾸준히 전개해 왔다. 올해는 호스트들이 연말에 겪을 수 있는 다양한 상황에 대비할 수 있도록 ‘고객 응대 가이드(FAQ)’를 새롭게 공개하고, 예약관리와 공간준비에 필요한 항목을 스스로 점검해 볼 수 있는 ‘연말 성수기 체크리스트’를 제공한다. 관련 자료는 스페이스클라우드 홈페이지 내 도시산책 매거진에서 확인할 수 있다.또한 호스트가 자신의 공간을 인기 검색어 영역에 노출시켜 공간 홍보 효과를 높일 수 있도록 지원한다. 2025년 연말 시즌 인기 키워드는 ▲송년회 ▲크리스마스 ▲올나잇 ▲프라이빗 ▲게임 ▲데이트 등 총 6개가 선정됐으며, 해당 키워드는 12월 29일까지 구매 가능하다.이밖에도 호스트의 할인 마케팅을 지원하는 ‘반짝쿠폰 페이백’ 이벤트를 선보였다. 반짝쿠폰은 호스트가 직접 설정한 금액만큼 게스트에게 할인을 제공하는 마케팅 수단으로, 이번 이벤트를 통해 반짝쿠폰을 처음 사용하는 호스트는 쿠폰을 통해 결제된 예약건에 대해 쿠폰 구매 금액의 50%를 환급받을 수 있다.스페이스클라우드 관계자는 “연중 가장 많은 고객을 만나는 시기에 호스트들의 공간 운영 전략이 성과로 이어지길 바란다”며 “스페이스클라우드는 앞으로도 공간대여를 통한 다양한 모임이 활성화될 수 있도록 호스트들의 성장과 도전을 적극 지원하겠다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com