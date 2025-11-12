사진=한경DB

이탈리아 프리미엄 초콜릿으로 알려진 ‘페레로로쉐’가 생산지를 이탈리아에서 중국으로 옮긴 사실이 알려지며 소비자 반발이 거세다.브랜드의 정체성으로 지탱해온 ‘이탈리아산 이미지’가 흔들리면서 품질 논란이 일고 있다.12일 업계에 따르면 페레로 그룹은 최근 중국 항저우 공장에서 생산한 페레로로쉐 제품을 한국 시장에 공급하기 시작했다.현재 국내 편의점과 대형마트 일부 매장에서는 기존 이탈리아산 재고와 중국산 신규 물량이 함께 판매되고 있으며 재고 소진 이후에는 중국산으로 전량 대체될 가능성이 크다. 주요 온라인몰 상품 정보에도 원산지가 ‘중국’으로 표기돼 있다.업계에서는 이번 생산지 변경을 글로벌 원가 절감 조치로 보고 있다. 최근 흉작과 공급난으로 국제 코코아 가격이 급등하면서 글로벌 제과업체들이 생산비가 상대적으로 낮은 중국 등으로 생산 기지를 이전하는 사례가 늘고 있다.그러나 일각에서는 이번 결정이 브랜드 신뢰도에 타격을 줄 수 있다는 우려를 제기한다. ‘이탈리아 정통 프리미엄 초콜릿’ 이라는 이미지로 소비자 충성도를 쌓아온 만큼 생산지 변경은 인식 변화로 이어질 수 있다는 지적이다.페레로 측은 ”안정적인 공급망을 유지하기 위해 결정이며 품질에는 변함이 없다“는 입장이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com