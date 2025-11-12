2024년 3월 11∼12일(현지 시간) 독일 슈투트가르트에 있는 메르세데스-벤츠 본사를 찾은 LG전자, LG디스플레이, LG에너지솔루션, LG이노텍 등 LG그룹 수장들. 사진=올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠그룹 회장 SNS 캡처

올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장이 이번 주 한국을 방문해 LG와 삼성 등 주요 기업 경영진과 회동한다.전장과 반도체, 배터리 등 미래차 핵심 기술 분야에서의 협력 확대가 주요 의제로 거론된다.12일 업계에 따르면 칼레니우스 회장은 13일 서울 여의도 LG트윈타워에서 조주완 LG전자 사장, 김동명 LG에너지솔루션 사장, 정철동 LG디스플레이 사장, 문혁수 LG이노텍 사장 등과 면담한다. 배터리와 디스플레이, 센서 등 전장 핵심 부품의 공급 파트너십이 주요 논의 대상이다.앞서 칼레니우스 회장은 지난해 3월에 독일에서 비공개 '테크데이'를 통해 LG그룹 주요 계열사 CEO들을 한자리에서 만나며 협력 관계를 다졌다.당시 칼레니우스 회장은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이번 LG와의 만남을 마치고 나니 앞으로의 기대가 더욱 커졌다"며 "메르세데스-벤츠의 목표는 고객에게 탁월한 디지털 제품 경험을 제공하는 것으로, 강력한 파트너인 LG와 함께 차세대 제품으로 기준을 다시 높일 것이라고 확신한다"고 밝힌 바 있다.그는 이재용 삼성전자 회장과도 만나 반도체와 배터리, 디스플레이 분야 협력 방안을 논의할 계획이다. 업계에서는 이번 만남이 삼성과 벤츠 간 기술 협력의 범위를 확대하는 계기가 될 것으로 보고 있다.칼레니우스 회장은 HS효성의 조현상 부회장과도 별도 면담을 검토 중이다. HS효성은 메르세데스-벤츠 공식 딜러사인 HS효성더클래스를 운영하고 있다.벤츠는 최근 차량 소프트웨어와 전장 기술 내재화를 추진하고 있다. 한국의 기업들이 관련 핵심 부품을 공급하는 데 강점을 지니고 있는 만큼, 이번 방한은 글로벌 공급망 다변화 전략의 일환으로 해석된다.칼레니우스 회장은 14일 인천 파라다이스시티에서 열리는 ‘미래 전략 콘퍼런스’에 참석해 벤츠의 전동화 및 SDV(소프트웨어 중심 차량) 전략을 소개할 예정이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com