유모멘트, ‘2025 웨딩 소비자 인식 및 서비스 이용 트렌드’ 조사 결과 공개

웨딩 전문 기업 유모멘트(대표 브랜드: 더채플, 아펠가모, 루벨)는 마케팅·여론조사 전문기관 한국리서치에 의뢰해 진행한 ‘2025 웨딩 서비스 이용 트렌드 조사’ 결과를 발표했다. 이번 조사는 서울 및 수도권에 거주하는 25~39세 여성 503명(최근 1년 내 결혼자 및 1년 내 결혼 예정자)을 대상으로 실시됐다.조사에 따르면, 결혼 준비 초기 단계에서 가장 중요하게 고려되는 요소는 신혼여행(43.7%)과 웨딩홀(41.6%)로 나타났다. 특히 호텔 웨딩홀 이용자의 71.2%가 ‘웨딩홀’을 결혼 준비의 핵심 요소로 꼽아, 결혼식 공간에 대한 관심이 여전히 높음을 보여줬다.유모멘트가 자사 고객 1,027명을 대상으로 별도로 진행한 ‘2025 아펠리안 리서치’에 따르면, 인기 신혼여행지는 발리(16.4%), 스페인(10.5%), 몰디브(9.7%), 하와이(9.0%), 이탈리아(7.6%) 순으로 조사됐다. 이는 단순한 휴양을 넘어, 라이프스타일과 취향을 반영한 여행지 선택 경향이 강화되고 있음을 시사한다.결혼식 준비 시 가장 중요하게 고려되는 요소로는 총 비용·가격(26.6%), 지역(23.5%), 시간대·요일(14.0%) 순으로 꼽혔다. 반면 시즌·시기(11.1%)는 상대적으로 낮은 응답률을 보이며, 과거 ‘봄·가을 웨딩’ 중심의 전통적인 성수기 개념이 점차 약화된 것으로 나타났다. 연령별로는 연령이 높을수록 ‘웨딩홀 타입’과 ‘시간대·요일’을 중시하고, 젊은층일수록 ‘지역’과 ‘시기’를 중요하게 여기는 경향이 확인됐다.웨딩홀 선택 시 주요 고려 요인은 복수 응답 기준으로 음식 맛·메뉴(60.2%), 교통 접근성(44.1%), 주차 편의(17.3%) 순이었다. 특히 ‘음식’은 웨딩홀 유형과 관계없이 가장 높은 중요도를 기록했으며, 하객 만족도 중심의 결혼식 가치관이 뚜렷하게 자리 잡고 있음을 보여준다.한편, 결혼식 하객 수는 평균 264명으로, 코로나19 이전(평균 339명) 대비 약 20% 감소했다. 이는 결혼식을 ‘형식보다 의미를 중시하는 소규모 중심의 트렌드’로 해석된다. 그럼에도 불구하고 400명 이상 대규모 하객 결혼식 비중이 30.6%를 차지해, 여전히 ‘대형 예식’에 대한 꾸준한 수요도 확인됐다.한국리서치 관계자는 “2024~2025년은 코로나19 이후 미뤄졌던 결혼이 집중되는 시기로, 예비부부의 기대 수준 또한 높아졌다”며 “비용 경쟁을 넘어 음식 품질, 접근성, 주차 등 서비스 전반의 완성도가 웨딩홀 경쟁력을 좌우할 것”이라고 설명했다.유모멘트 관계자는 “이번 조사는 웨딩 서비스 시장의 소비자 인식과 이용 트렌드를 종합적으로 분석한 결과로, 국내 웨딩 트렌드 변화의 흐름을 파악하는 데 의미가 있다”며 “앞으로도 고객의 라이프스타일과 감성에 부합하는 품격 있는 예식 서비스를 선보이며 웨딩 문화를 선도해 나가겠다”고 밝혔다.이번 조사는 유모멘트가 조사 전문 기관 ㈜한국리서치에 의뢰하여 2025년 7월 11일부터 25일까지 서울 및 수도권에서 거주 중인 25-39세 여성 중 최근 1년 이내 결혼식을 진행한 기혼자 및 향후 1년 이내 결혼 예정자 503명을 대상으로 온라인 조사를 통해 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.36%p이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com