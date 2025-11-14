유모멘트, ‘2025 웨딩 소비자 인식 및 서비스 이용 트렌드’ 조사 결과 공개

유모멘트가 자사 고객 1,027명을 대상으로 별도로 진행한 ‘2025 아펠리안 리서치’에 따르면, 인기 신혼여행지는 발리(16.4%), 스페인(10.5%), 몰디브(9.7%), 하와이(9.0%), 이탈리아(7.6%) 순으로 조사됐다. 이는 단순한 휴양을 넘어, 라이프스타일과 취향을 반영한 여행지 선택 경향이 강화되고 있음을 시사한다.
결혼식 준비 시 가장 중요하게 고려되는 요소로는 총 비용·가격(26.6%), 지역(23.5%), 시간대·요일(14.0%) 순으로 꼽혔다. 반면 시즌·시기(11.1%)는 상대적으로 낮은 응답률을 보이며, 과거 ‘봄·가을 웨딩’ 중심의 전통적인 성수기 개념이 점차 약화된 것으로 나타났다. 연령별로는 연령이 높을수록 ‘웨딩홀 타입’과 ‘시간대·요일’을 중시하고, 젊은층일수록 ‘지역’과 ‘시기’를 중요하게 여기는 경향이 확인됐다.
웨딩홀 선택 시 주요 고려 요인은 복수 응답 기준으로 음식 맛·메뉴(60.2%), 교통 접근성(44.1%), 주차 편의(17.3%) 순이었다. 특히 ‘음식’은 웨딩홀 유형과 관계없이 가장 높은 중요도를 기록했으며, 하객 만족도 중심의 결혼식 가치관이 뚜렷하게 자리 잡고 있음을 보여준다.
한편, 결혼식 하객 수는 평균 264명으로, 코로나19 이전(평균 339명) 대비 약 20% 감소했다. 이는 결혼식을 ‘형식보다 의미를 중시하는 소규모 중심의 트렌드’로 해석된다. 그럼에도 불구하고 400명 이상 대규모 하객 결혼식 비중이 30.6%를 차지해, 여전히 ‘대형 예식’에 대한 꾸준한 수요도 확인됐다.
한국리서치 관계자는 “2024~2025년은 코로나19 이후 미뤄졌던 결혼이 집중되는 시기로, 예비부부의 기대 수준 또한 높아졌다”며 “비용 경쟁을 넘어 음식 품질, 접근성, 주차 등 서비스 전반의 완성도가 웨딩홀 경쟁력을 좌우할 것”이라고 설명했다.
유모멘트 관계자는 “이번 조사는 웨딩 서비스 시장의 소비자 인식과 이용 트렌드를 종합적으로 분석한 결과로, 국내 웨딩 트렌드 변화의 흐름을 파악하는 데 의미가 있다”며 “앞으로도 고객의 라이프스타일과 감성에 부합하는 품격 있는 예식 서비스를 선보이며 웨딩 문화를 선도해 나가겠다”고 밝혔다.
이번 조사는 유모멘트가 조사 전문 기관 ㈜한국리서치에 의뢰하여 2025년 7월 11일부터 25일까지 서울 및 수도권에서 거주 중인 25-39세 여성 중 최근 1년 이내 결혼식을 진행한 기혼자 및 향후 1년 이내 결혼 예정자 503명을 대상으로 온라인 조사를 통해 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.36%p이다.
