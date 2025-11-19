그래픽=정다운 기자

◆흔들리는 유럽의 중심들

◆일본 ‘인력난·엔저’, 중국 ‘디플레이션’

◆글로벌 증시 ‘불기둥’

◆일본 '인력난·엔저', 중국 '디플레이션'

'자동차의 도시', '부유한 도시' 독일 볼프스부르크. 한때 폭스바겐 박물관 '아우토슈타트'를 찾은 인파로 북적이던 이곳은 이제 썰렁하다. 관광객 대신 문을 닫은 상점들이 도시 풍경을 채우고 있다. 폭스바겐의 부진이 상징적으로 드러나는 장면이다. 생산·판매 기준으로 세계 2위를 지키고 있는 폭스바겐은 2030년까지 독일 내 생산능력을 절반으로 줄이고 근로자 12만 명 중 3만5000명을 감축하기로 했다. 최근에는 코로나19 팬데믹 이후 처음으로 분기 적자까지 기록했다.글로벌 고급차 시장의 '황금 거위'로 불리던 포르셰는 올해 3분기 9억 유로대 영업손실을 내며 상장 이후 첫 적자를 기록했다. 불과 2년 전 18%에 달하던 영업이익률은 0.2%로 추락했고 시가총액 상위 40개 기업으로 구성된 독일 증시 대표지수(DAX)에서도 퇴출됐다. 영광의 상징이던 포르셰 배지는 이제 독일의 위기를 상징하는 또 하나의 얼굴이 됐다.완성차 부진의 여파는 공급망 전반으로 번지고 있다. ZF프리드리히스하펜·셰플러·보쉬 등 자동차 부품업체들도 잇따라 인력 감축을 발표하고 있다.위기의 그림자는 자동차를 넘어 화학, 철강 등 다른 산업에도 드리워지고 있다. 세계 최대 화학기업 바스프(BASF)는 루트비히스하펜 공장 일부를 폐쇄하고 2026년까지 11억 유로의 비용을 줄이기 위해 대규모 구조조정에 나섰다. 독일 최대 철강사 티센크루프스틸은 전체 인력의 40%를 감원할 계획이다.'유럽의 엔진'으로 불리던 독일의 심장부가 흔들리고 있다.독일 제조업 위기의 배경에는 복합적 요인이 얽혀 있다. 우선 높은 에너지 비용이 산업 현장을 옥죄고 있다. 앙겔라 메르켈 전 총리 시절 독일은 탈원전과 재생에너지 중심 정책을 본격 추진했다. 부족한 전력은 상대적으로 저렴한 러시아산 천연가스 수입으로 보충했다. 그러나 2022년 러시아·우크라이나 전쟁 발발로 가스 공급이 끊기면서 독일은 심각한 에너지 위기에 직면했다.2019년 MWh당 42유로였던 전기요금은 2023년 114유로로 3배 가까이 상승했다. 유럽에서 가장 높은 수준이었다. 자동차·화학·철강 등 에너지 집약 산업의 생산 비용도 급등했고 일부 기업은 독일을 떠나야 했다. 전체 실업자 수는 300만 명에 육박하며 10년 만에 최대 수준을 기록했다.특히 자동차산업의 침체는 독일 경제 전반에 위기를 불러왔다. 2025년 5월 독일 산업생산지수는 92.9로 2021년 이후 4년 만에 하락세를 나타냈다(독일 연방통계청).독일 차의 발목을 잡은 건 바로 '중국'이다. 독일 완성차 업체들은 고가 차량 위주라 신흥국 진출이 제한적인 가운데 유럽 시장마저 러우전쟁 이후 좀처럼 회복되지 않자 발이 묶였다. 남은 선택지는 중국 시장뿐이었다. 전기차와 자율주행 기술 경쟁이 치열한 중국에서 현지 업체와 협력하며 판매를 늘리는 것이 생존 전략이었던 셈. 그런데 중국 내수마저 침제된 데다 가격 경쟁력을 지닌 현지 브랜드가 치고 올라오면서 독일 차의 판매가 급감했다. 독일 자동차들은 마땅한 대체 시장을 찾지 못한 채 위기에 몰렸다.여기에 미국과의 관세 협상으로 상호관세 15%가 적용되면서 수출과 제조업 중심인 독일 경제에는 부담으로 작용할 전망이다. 독일 수출의 약 10%가 미국으로 향한다. 독일 경제성장률은 2023년(-0.3%)과 2024년(-0.2%) 2년 연속 마이너스 성장을 기록한데 이어 올해도 0%에 머물 것으로 관측된다.프랑스와 영국도 사정은 마찬가지다. 프랑스는 코로나19 이후 지출 증가와 고령화, 에너지 위기까지 겹치며 재정 부담이 심각하다. 에마뉘엘 마크롱 대통령의 감세 정책으로 매년 수십조원대 세수가 줄면서 국가채무와 이자 부담은 유럽연합(EU)에서 최상위 수준에 올랐다. 재정 위기 해법으로 내놓은 긴축안은 오히려 불안을 키워 전국적 시위가 확산했고 이로 인해 1년 사이 총리가 잇따라 교체되기도 했다.영국 재정은 연이은 글로벌 충격으로 한계에 직면했다. 2024년 말 기준 재정적자는 GDP 대비 5.7%로 선진국 평균보다 4%포인트 높고 정부부채는 94%에 달한다. 코로나와 에너지 위기 대응 과정에서 폭증한 지출과 증세 정책 실패로 미래 충격에 대비할 여력이 줄었다.고층 빌딩과 JP모간, HSBC, 씨티그룹 등 글로벌 금융사들의 간판이 거리를 채웠던 런던 카나리워프는 사무실 공실률이 급등했다. 2017년 4%에서 올해 18~19%까지 치솟은 것. 수년 안에 30%를 찍을 것이란 전망까지 나온다. 기업 투자 부진과 생산성 저하, 상장기업 감소 등 영국 자본시장의 경쟁력 약화가 맞물린 결과다.다만 미국 빅테크들이 잇달아 유럽에 대규모 인공지능(AI) 인프라 투자에 나서고 있다. EU 집행위원회는 최근 AI 기업의 지역 내 투자를 유치하기 위해 AI 관련 법을 간소화하고 유예 기간을 확대하는 등 규제완화를 검토 중이다.한때 세계 2위 경제대국이었던 일본의 경제 위상이 떨어질 것이란 전망이 나왔다. 국제통화기금(IMF)이 지난 10월 발표한 '세계경제 전망'에서 2022년 일본 경제는 명목 GDP 기준 미국, 중국에 이어 3위였다. 그러나 2023년 독일에 추월당해 4위로 하락했다. 2026년 인도에 밀리며 5위로, 2030년엔 영국에도 추월당해 6위로 떨어질 것이란 전망이다.일본 요미우리신문은 "영국은 인구가 약 6900만 명으로 일본의 절반 정도이지만 이민자 유입으로 인구가 증가할 것으로 보인다"며 "2026년 이후 영국의 실질 GDP 성장률은 1.3∼1.5%로 일본의 0.5∼0.6%를 웃돌 것"이라고 분석했다.일본 경제는 극심한 인력난이라는 구조적 병목에 직면해 있다. 니혼게이자이신문과 일본종합연구소에 따르면 지난해 인력 부족으로 인한 경제적 손실은 16조 엔에 달했다. 이는 GDP의 2.6% 규모로 5년 전보다 10조 엔 늘어난 수치다. 특히 호텔·요양 등 비제조업 부문이 전체 손실의 80% 이상을 차지하며 타격이 집중됐다.인건비 상승과 인력난이 겹치면서 기업 도산도 급증했다. 지난해 인력난을 직접 원인으로 한 파산은 전년보다 60% 늘어난 309건으로 사상 최대치를 기록했다.최근의 엔화 약세도 일본 경제의 취약성을 드러내고 있다. 지난 10월 취임한 다카이치 사나에 총리가 재정 지출 확대를 공언하면서 시장에서는 추가 엔저 압력이 커지고 있다.중국 경제는 새로운 성장 엔진을 모색하는 '리밸런싱(Rebalancing)' 단계에 들어섰다. 과거처럼 부동산과 인프라 투자를 확대하기보다 반도체·AI·전기차 등 첨단기술 산업을 중심으로 산업 구조 전환에 속도를 내고 있다.AI 반도체 설계 분야에서는 화웨이, 캠브리콘, 비런, 알리바바, 바이두 등이 빠르게 존재감을 키우고 있다. AI용 반도체 자립 속도 또한 가속화하고 있다. 씨티은행은 2025년 중국의 AI 투자 규모가 4300억 위안에 이를 것으로 전망했다. 이는 중국 GDP 성장률을 약 0.15%포인트 끌어올릴 것으로 분석된다.다만 올해 3분기 중국의 GDP 성장률은 1년 만에 다시 4%대로 내려앉았다. 장기화하는 부동산 침체가 내수를 꽁꽁 얼리면서 경제 전반에 부담으로 작용하고 있다. 지난 9월 소매판매 증가율은 3%로 8월(3.4%)보다 둔화했다. 민간 기업의 투자도 줄고 있는 추세다.블룸버그는 "경제 전반의 물가 수준을 보여주는 GDP 디플레이터가 10분기 연속 하락했다"며 "최근 가장 긴 디플레이션(경기침체 속 물가하락) 국면이 이어지고 있다"고 분석했다.일본에서는 아베노믹스를 계승한 다카이치 총리가 등장했고 프랑스에서는 긴축 예산을 추진하던 내각이 잇따라 퇴진했다. 재정 확장 기조가 정치·경제 전반에 다시 힘을 얻는 모습이다.전 세계 정부부채는