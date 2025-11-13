서울 시내의 한 저축은행. 사진=연합뉴스

저축은행들이 잇따라 예금금리를 내리면서 6개월간 이어진 수신 증가세가 멈췄다. 예금자보호 한도 상향 효과도 한 달 만에 식어버린 모양새다.13일 예금보험공사가 이헌승 국민의힘 의원실에 제출한 자료에 따르면 10월 말 기준 저축은행 예수금 잔액은 103조 5000억원으로 집계됐다. 9월 말(105조원)보다 1조 5000억원 감소한 수치로 지난 4월 이후 이어지던 상승세가 반년 만에 꺽였다.한국은행경제통계시스템에 따르면 저축은행 수신 잔액(말잔)은 올해 4월 98조 3940억원에서 9월 105조원까지 꾸준히 늘었다.예금자보호한도 상향을 앞두고 예금자 심리가 개선된 데다 저축은행들이 유동성 확보를 위해 예금금리를 높였던 영향으로 보인다.그러나 지난달부터 분위기가 달라지고 있다. 저축은행들이 일제히 금리를 낮추면서 자금이 빠져나가고 있다.저축은행중앙회에 따르면 전국 79개 저축은행의 12개월 만기 정기예금 평균 금리는 9월 초 연 2.99%에서 10월 초 2.67%로 0.2%포인트 이상 하락했다.부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 여파로 기업대출이 위축되고 가계대출 규제까지 겹치면서 수신 확대의 유인이 줄었다는 분석이다. 이미 3분기까지 금리를 올려 연말 만기 자금을 분산시켜두면서 예금을 끌어올 필요가 없다는 것으로 보인다.예금보험공사는 “10월에 만기 해지된 정기예금이 재예치되지 않고 이탈하며 예수금 잔액이 감소했다”면서 “이는 저축은행 예금금리 인하로 시중은행과 금리 차가 줄어든 결과로 추정된다”고 설명했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com