논란의 중심에 선 ‘오픈런 맛집’…위기의 ‘런베뮤’

[비즈니스 포커스]

급성장 이면에 도사린 과로

베이커리 신화 무너지나

[비즈니스 포커스]런던베이글뮤지엄(이하 런베뮤)은 오픈런 맛집으로 불리며 승승장구했다. 어느 지점을 가도 긴 줄을 서야 했다. 회사도 성장을 거듭했다. 하지만 최근 논란에 휩싸였다. 직원이 과로사했다는 의혹 때문이다. 유족 등에 따르면 사망한 직원은 사망 직전 일주일 동안 무려 80시간가량 일을 한 것으로 전해진다. 또 런베뮤가 새로운 지점을 열 때마다 휴무일에도 동원돼 결국 유명을 달리했다고 주장한다.한국에서 베이글 열풍을 이끌며 소비자들의 높은 브랜드 인지도를 갖게 된 런던베이글이라 이번 사건에 대한 사회적 관심은 더 높았다. 하지만 회사 측의 안일한 대응은 도마에 올랐다. 젊은 직원이 고된 업무 때문에 세상을 떠났음에도 불구하고 회사 측은 안일한 대처로 일관했기 때문이다. 여기서 끝이 아니다. 회사에 대한 다른 직원들의 추가 폭로까지 이어지며 런베뮤 불매 운동까지 일고 있다.창업 4년 만에 연매출 800억원을 돌파하며 ‘베이커리 신화’를 써내려갔던 런베뮤의 다른 면이다. 런베뮤의 급성장 이면에 내부 직원들의 과중한 업무가 도사리고 있었음이 수면 위로 떠올랐다.이번 사건은 지난 7월 16일 인천 미추홀구에 있는 런베뮤 숙소에서 직원 정모 씨가 숨진 것이 알려지면서 시작됐다.유족들은 그가 숨지기 전 일주일 동안 80시간이 넘는 초장시간 노동에 시달려왔다고 주장한다. 또 사망 전 12주간 일주일 평균 60시간 21분을 일했다고 한다. 유족의 주장이 사실로 확인될 경우 이는 근로복지공단이 정하는 급성·단기·만기 과로에 해당한다. 근로복지공단 지침에서는 사망 전 일주일 평균 노동시간이 64시간이 넘을 때, 사망 직전 일주일간의 업무량·시간이 이전 12주간에 한 주 평균보다 30% 이상 증가할 때, 12주 동안 일주일 평균 노동시간이 60시간이 넘으면 각각 급성·단기·만기 과로에 해당한다고 명시하고 있다.이번 사건의 심각성을 더욱 키운 것은 이 같은 유가족의 주장에 대한 런베뮤 측의 대처였다. 런베뮤 측은 고인이 평균 주 44.1시간 근무를 했다며 과로사 의혹을 전면 부인하며 유족에게 “양심껏 행동하라”는 경고성 문자를 보낸 사실이 알려졌다. 이런 일이 알려지자 소비자들은 더욱 분노했다.여론의 비난이 쏟아지자 런베뮤는 결국 강관구 대표 명의로 “유족께 상처를 드린 점 깊이 반성하며 사과드린다”는 사과문을 올렸다. 또 유족과의 합의를 통해 법적 분쟁도 일단락했으나 논란은 더욱 증폭되고 만다.다른 직원들까지 나서 런베뮤의 착취와 기행을 폭로하는 글들을 온라인상에 쏟아내고 있기 때문. 올라온 글들에 따르면 런베뮤 소속 노동자들의 일부는 1개월에서 3개월 단위까지 초단기로 근로계약을 반복적으로 작성하는 소위 ‘쪼개기 계약’을 요구받았으며 수당 없이 연장 근로를 했다.포스기를 잘못 찍는 사소한 실수에도 시말서 작성을 남발했다는 제보도 이어졌다. 여기서 끝이 아니다. 실수를 한 직원들의 경우 아침조회 시간에 동료들 앞에서 사과문을 낭독하게 하고 이를 영상으로 남겨 단체 메신저방에 공유한 사실도 알려졌으며 런베뮤 창업자 료(본명 이효정)에 대한 ‘갑질’ 폭로도 쏟아져 나왔다. 한 외식업계 관계자는 “조직이 급성장하며 누적된 구조적 피로가 이번 사건을 통해 드러나게 됐다”고 진단했다.그의 말처럼 실제로 런베뮤는 창업 4년 만에 800억원대 매출을 올릴 만큼 빠르게 성장했다. 외식업계의 다크호스로 평가받았다. 런베뮤의 첫 등장은 2021년 서울 종로구 안국동에서 1호점을 열면서다. 당시는 코로나19 시기였다. 하늘길이 막힌 상황에서 런베뮤는 마치 해외에 온 듯한 이국적인 인테리어와 다양한 베이글 메뉴를 앞세워 젊은층의 ‘감성’을 자극했다. 오픈과 동시에 SNS를 통해 분위기와 맛이 빠르게 입소문 났다.주말이면 수백 명이 줄을 설 정도로 소비자들의 반응은 폭발적이었는데 이는 런베뮤의 브랜드 가치를 더욱 끌어올리는 선순환 효과를 내기도 했다.‘아무나 쉽게 먹을 수 없는 빵’이라는 이미지가 덧씌워지며 소비자 충성도를 높였다. 이런 인기에 힘입어 런베뮤는 전국 7개로 매장을 늘렸고 실적도 가파르게 올랐다. 런베뮤 운영사 엘비엠의 지난해 매출은 796억원, 영업이익 243억원을 기록했다.매출은 전년보다 120% 늘었고 영업이익률은 30.5%로 성심당(25%)을 웃돈다. 불황 속에서도 돋보이는 성장세를 보이며 ‘베이커리의 신화’를 써내려 갔다. 올해 7월 국내 사모펀드(PEF) 운용사 JKL파트너스가 런베뉴를 2000억원에 인수한 것도 이런 성장세 때문이다.다만 이 같은 성장세는 내부 인력의 과중한 업무로 이어졌다는 분석이다. 더불어민주당 이학영 의원실에 따르면 런베뮤의 산업재해 승인 건수는 2022년 1건에서 2023년 12건, 2024년 29건, 2025년 9월 기준 21건으로 급증했다. 개점 4년 만에 누적 63건의 산재가 발생했다. 지난해에는 SPC삼립(11건)보다도 산재 승인 건수가 많았다.해당 수치는 근로복지공단에 최초 요양급여를 신청한 기준이다. 따라서 실제 산재 발생 건수는 훨씬 더 많을 것으로 추정된다.특히 런던베이글의 경우 현재 유족 측과 회사 측이 근로시간을 놓고 큰 이견을 보이고 있는데 이를 보완하기 위한 법적 장치가 필요하다고 전문가들은 말한다.현행 근로기준법에는 사업주가 근로자의 출퇴근 시간을 기록하도록 한 의무 조항이 존재하지 않는다. 실제 업무 시작과 종료 시각을 확인하기 어렵다. 민우기 법무법인 로엘 변호사는 “이런 제도적 문제점을 해결하기 위해 사업주의 근로시간 기록 의무화가 필요하다”고 지적했다.한편 이번 사태는 외식업 전반이 안고 있는 구조적 한계를 수면 위로 떠올린 또 하나의 사건이라고 업계 관계자들은 입을 모은다. 외식 브랜드의 경우 ‘맛’만큼 중요한 것이 이미지다.소비자는 브랜드가 추구하는 가치를 음식과 함께 구매한다는 의미다. 이를 지키지 못해 순식간에 무너진 브랜드들도 부지기수다.과거 피자 업계 1위였던 미스터피자는 오너의 갑질로 몰락의 길을 걸었다. 한우 오마카세 ‘도쿄등심’을 앞세워 빠른 성장세를 보이며 외식업계의 주목을 받았던 (주)오픈도 무리한 사업 확장으로 인해 임금체불 논란이 불거지며 소비자들이 등을 돌리기도 했다.런베뮤의 미래를 예단하기 어렵지만 특단의 조치를 내놓지 않을 경우 이들의 뒤를 따라가지 말란 법도 없다. 온라인상에서는 이번 사태가 터지자 더 이상 런베뮤를 가지 않겠다는 글들이 계속해 올라오고 있다.유통업계도 논란에 반응하고 있다. 컬리는 최근 자사 온라인몰에서 런베뮤 제품 판매를 전면 중단한 바 있다.김정우 기자 enyou@hankyung.com