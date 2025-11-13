사진=연합뉴스

세계 1위 유튜버인 ‘미스터비스트’(MrBeast)가 사우디아라비아에 자신 명의의 테마파크 ‘비스트랜드’를 개장한다고 밝혔다.13일(현지시간) 주요 외신 등에 따르면 미스터비스트는 지난 6일 SNS를 통해 “다음 주, 우리의 새로운 테마파크인 비스트랜드가 문을 연다”고 전했다.비스트랜드에는 미스터비스트가 그동안 영상에서 제작했었던 놀이기구들이 다수 설치된 것으로 알려졌다.대표적 놀이기구로 타워 시즈, 드롭 존, 에어 메일 등이 있다.타워 시즈는 방문객이 투석기에 공을 던지는 놀이기구이고, 드롭 존은 여섯 명의 관람객이 함정 위에 서 있다가 마지막으로 버튼을 누르는 사람이 바닥에 떨어지는 놀이기구다. 에어 메일은 집라인을 타고 이동하면서 무거운 가방은 표적에 떨어뜨리는 놀이기구다.미스터 비스트는 “비스트랜드가 기존의 테마파크와는 달랐으면 했다”며 “독창적이면서도 내가 해보고 싶은 놀이기구를 많이 만들었다”고 설명했다. 그는 또 “시청자 대부분이 미국 외의 지역에 거주하고 있으며, 특히 중동 지역에 많아 사우디에 건설하게 됐다”고 말했다.입장료는 기본 티켓이 6.67달러(약 9770원)인 것으로 전해진다.미스터비스트는 유튜브 구독자가 4억5000만 명으로 세계 1위다.보유한 자산이 8500만 달러(약 1242억 원)에 달하는 것으로 추정된다. 업계에서는 미스터비스트 채널의 일일 조회수와 광고·협찬 등을 감안할 때 하루 17200달러에서 최대 38만7200달러(약 2300만~ 5억 원 이상) 가량을 벌어들이는 것으로 추정하고 있다.김정우 기자 enyou@hankyung.com