윤석열 전 대통령이 26일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '특수공무 집행 방해, 직권남용 권리행사 방해 혐의' 첫 재판에 출석해 있다. 2025.9.26 사진공동취재단

윤석열 전 대통령의 내란 혐의 재판에 홍장원 전 국가정보원 1차장이 증인으로 출석한다.13일 서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사)는 윤 전 대통령의 내란 우두머리 및 직권남용 혐의 사건의 속행 공판을 열고 홍 전 차장을 증인으로 소환했다.홍 전 차장은 지난 2월 헌재 탄핵심판에서 두 차례 증언하며 비상계엄 당시 윤 전 대통령이 직접 전화를 걸어 “싹 다 잡아들여라, 국정원에 대공 수사권을 줄 테니 국군 방첩사령부를 도우라”고 지시했다고 밝힌 바 있다.그는 또 여인형 전 국군방첩사령관과 통화하며 당시 더불어민주당 대표였던 이재명 대통령, 한동훈 전 국민의힘 대표, 우원식 국회의장 등 정치인·법조인의 체포 명단을 받아적었다고 증언했다.이른바 ‘홍장원 메모’로 불린 해당 기록의 신빙성을 두고 헌재에서는 치열한 공방이 벌어졌다.당시 윤 전 대통령 측은 홍 전 차장의 증언을 ‘탄핵 공작’이라고 반박했지만 헌재는 지난 4월 파면 결정을 내리며 그의 진술을 증거로 인정했다.이번 재판은 윤 전 대통령과 홍 전 차장의 세 번째 법정 대면이다. 두 사람은 앞서 헌법재판소 탄핵심판 과정에서 이미 두차례 맞섰다.형사재판에서는 증거 능력 기준이 더욱 엄격한 만큼 윤 전 대통령 측이 홍 전 차장의 진술 신빙성을 다시 공격할 것으로 보인다. 윤 전 대통령이 직접 법정에서 홍 전 차장을 신문할 가능성도 제기된다.재판부는 홍 전 차장 신문에 앞서 박태주 방첩사 정보보호단장(대령) 등 다른 증인에 대한 신문도 진행할 예정이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com