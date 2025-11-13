SK렌터카, ‘2025 Black Driving Festa’ 진행

‘2025 Black Driving Festa’는 SK렌터카의 온라인 다이렉트 채널 ‘SK렌터카 다이렉트’에서 진행하며 연중 최대 할인 혜택을 제공하는 SK렌터카만의 ‘블랙 프라이데이’ 행사다.
이번 행사는 ▲1년 또는 첫 달 렌털료 무료 럭키드로우 ▲8개 인기 차종 렌털료 할인 ▲렌털 상품 약정거리 추가 제공으로 구성됐다.
SK렌터카는 행사 기간 내 계약 고객 중 추첨을 통해 1년간 렌털료를 무료로 제공한다. SK렌터카의 빅데이터 분석을 통해 집계된 8개 인기 차종(아반떼, 그랜저, 싼타페, 투싼, 쏘나타, 코나, K5, 토레스)을 장기 렌터카로 계약한 고객 중 3명을 ‘럭키드로우’ 형식으로 추첨하고, 선정된 고객에게 1년간 렌털료 무료 혜택을 제공한다. 일부 차종에 대해서는 추첨을 통해 첫 달 렌털료 무료 행사도 병행한다.
더불어 8개 인기 차종을 대상으로 렌털료 할인 이벤트도 진행한다. 대상 차량을 ‘1년 렌터카’로 이용 시, 토레스는 기존 대비 월 렌털료를 37% 할인된 35만원 수준이고 아반떼는 17% 할인된 38만원 수준(12개월, 1만 km, 차량가 30% 보증금 기준)으로 이용 가능하다.
마지막으로 SK렌터카는 ‘2025 Black Driving Festa’를 통해 업계 최초 주행거리만큼 렌털료를 부담하는 ‘타고페이’의 진화된 버전 ‘타고페이 플러스’를 새롭게 출시한다. ‘타고페이 플러스’는 월 평균 주행거리가 400~600km 수준으로 일반 장기렌터카보다 차량을 적게 사용하는 고객에게 혜택을 제공한다.
SK렌터카는 ‘2025 Black Driving Festa’기간 중 ‘타고페이 플러스’ 계약 고객에게 약정 주행거리의 10%를 추가 제공한다. ‘타고페이 플러스’는 연간 주행거리 기준 5천 km, 7천 km 상품으로 구성되는데, 이번 행사를 통해 계약 고객에게 주행거리의 10%에 해당하는 연간 5백 km, 7백 km를 각각 추가로 제공하는 것이다.
행사의 자세한 내용은 SK렌터카 다이렉트 홈페이지에서 확인할 수 있다.
SK렌터카 관계자는 “블랙 프라이데이 시즌을 맞아 고객들께 뜻깊은 경험을 제공해 드리고자 렌털료 1년 무료 등 파격적인 이벤트와 인기 차종 할인 혜택을 마련했다”며, “앞으로도 고객들께 다양한 혜택을 드리도록 노력할 것”이라고 말했다.
한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com
