사진공동취재단

김건희 여사가 통일교 측의 현안 청탁을 대가로 건진법사 전성배 씨를 통해 받았다는 고가 물품이 법정에서 처음으로 공개됐다.서울중앙지법 형사합의27부(우인성 부장판사)는 이날 김 여사의 자본시장법 등 위반 혐의 속행 공판을 열었다.재판부는 이날 물품의 실물 검증을 위해 특검팀에 직접 법정에 가져올 것을 요구했고 특검팀은 전씨로부터 확보한 흰색, 검은색, 노란색 샤넬 가방 3개와 샤넬 구두, 그라프 목걸이 등을 제출했다.재판부는 흰색 장갑을 끼고 물품들을 직접 검증했다. 휴대전화를 꺼내 각각의 가방의 내부를 촬영하고 사용감을 확인하기도 했다. 그라프 목걸이 역시 케이스에서 꺼내 사진을 찍고, 흰 장갑을 낀 손으로 직접 만져봤다.검증을 마친 재판장은 흰색 가방에 대해 "각각 버클에 비닐이 없고, 약간 긁힌 것 같은 사용감이 있었다"고 했고, 구두에 대해서도 "바닥에 사용감이 있었고, 음각으로 39C라고 기재돼 있었다"고 했다.그라프 목걸이에 대해서는 "목걸이는 고정된 상태는 아니었고, 사용감 여부는 육안으로는 확인이 불가능하다"고 전했다.특검팀은 통일교 전 세계본부장 윤영호 씨가 전씨를 통해 김 여사에게 2022년 4월 802만원 상당의 샤넬 가방 한 개와 같은 해 7월 1271만원 상당의 샤넬 가방 1개, 6200만원 상당의 그라프 목걸이를 건넨 것으로 보고 있다.김 여사는 샤넬 가방 2개를 유경옥 전 대통령실 행정관을 통해 흰색과 검은색, 노란색 샤넬 가방 3개와 샤넬 구두 한 켤레로 교환한 것으로 알려졌다.강홍민 기자 khm@hankyung.com