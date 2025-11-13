수도권 규제에 투자 수요 지방으로… 울산 남구 야음동 관심
10월 15일 대책 이후 수도권은 대출 규제 강화(LTV 40% 제한), 토지거래허가구역 확대 등의 영향으로 거래 위축이 나타나고, 상대적으로 규제가 덜한 지방 핵심도시로 투자수요가 옮겨가는 흐름이 뚜렷하다.

한국부동산원이 발표한 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 11월 1주 전국 아파트 매매가격 지수는 0.07% 상승해 지난주와 동일한 상승폭을 유지했다. 특히 지방은 0.01%를 기록해 2023년 11월 이후 2년만에 매매가격 상승전환이 이뤄졌다. 서울(0.23%→0.19%)과 수도권(0.14%→0.13%)은 상승폭이 감소한 것과는 대조적인 모습이다.

시도별로는 울산이 0.11%로 서울(0.19%), 경기(0.11%)를 제외하고 가장 높은 수치를 보였다. 2021년 11월 넷째 주 이후 가장 큰 폭으로 올랐다. 울산은 자동차·조선 등 탄탄한 핵심 산업기반을 갖추고 있어 관련 인구를 토대로 부동산 시장의 수요가 뒷받침된다.

게다가 최근 한미 관세 협상 체결, 마스가(MASGA)프로젝트 등의 영향으로 향후 지역경제 회복 및 활성화도 기대되는 부동산 시장의 가치상승도 가장 빠를 것으로 예상돼 지역 내 실수요는 물론 외부 투자자들에게도 집중적인 관심을 받는 것으로 분석된다.

특히 울산에서도 남구(0.17%)가 가장 높은 상승폭을 보였는데, 이는 최근 남구 일원에서 대규모 정비사업이 활발히 진행되며 정주여건의 개선과 새 아파트 공급의 조화를 바탕으로 남구가 울산의 신흥 주거 중심으로 거듭난 결과로 보인다.

이 가운데, 코오롱글로벌이 울산 남구 야음동에서 ‘번영로 하늘채 라크뷰’를 공급해 눈길을 끈다.

‘번영로 하늘채 라크뷰’는 지하 2층~지상 30층까지 8개 동, 총 803가구의 대단지로 조성되며, 전용면적별 가구 수는 △59㎡ 39가구 △84㎡ 700가구 △96㎡ 4가구 △110㎡ 58가구, 펜트하우스는 △127㎡ 2가구로 구성된다.

단지가 위치한 야음동은 남구 정비사업의 핵심지다. 실제로, 인근 야음 8·10·13지구 등에서 약 5,000세대 규모의 정비사업이 진행 중이며, 이미 입주를 마친 곳까지 합치면 약 9,000세대 규모의 신흥 브랜드타운으로 거듭날 전망이다.

각종 인프라도 잘 갖췄다. 반경 500m 내에는 선암초가 위치해 도보 통학이 가능하며, 야음중, 대현고, 신선여고 등이 가깝다. 또 홈플러스, 롯데마트, 이마트, 롯데백화점, 현대백화점, 수암시장, 울산시청, 울주군청, 울산문화회관, 중앙병원, 강남동강병원, 울산병원 등이 인근에 위치해 있다.

단지는 SK그룹이 투자하는 AI 데이터센터와 에쓰오일의 샤힌 프로젝트 산단 접근성이 우수해 해당 거주자들의 배후주거지로 탁월하다. 주변으로 온산국가산단, 울산테크노일반산단 등 국가첨단전략산업 이차전지 특화단지도 가깝다.

단지 설계도 우수하다. 단지 바로 가까이에 선암호수공원이 위치해 대부분의 가구에서 조망권도 확보할 전망이다.

저층부 일부 가구에는 중앙광장을 조망할 수 있는 테라스 하우스를 설계해 쾌적한 주거 환경을 제공하며, 최상층에는 파노라마 호수 조망이 가능한 펜트하우스를 배치했다.

수요자 부담을 낮출 계약 조건도 제공된다. 1차 계약금 300만원, 총 계약금 5%이며, 중도금 60% 전액 무이자 혜택을 제공해 입주 시까지 계약금 외의 추가 부담이 없다. 전용 84㎡ 기준으로 울산 남구의 6억원대 아파트로 가격 경쟁력도 뛰어나다. 입주 전에도 분양권 전매가 가능하다.

견본주택은 울산 남구 달동 번영사거리 인근 경남은행 건너편에 위치하며, 현재 예약 후 방문 상담을 완료한 고객을 대상으로 미니 캐리어를 증정(선착순 50명)하는 이벤트를 진행 중이다.

