수도권 규제에 투자 수요 지방으로… 울산 남구 야음동 관심

10월 15일 대책 이후 수도권은 대출 규제 강화(LTV 40% 제한), 토지거래허가구역 확대 등의 영향으로 거래 위축이 나타나고, 상대적으로 규제가 덜한 지방 핵심도시로 투자수요가 옮겨가는 흐름이 뚜렷하다.한국부동산원이 발표한 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 11월 1주 전국 아파트 매매가격 지수는 0.07% 상승해 지난주와 동일한 상승폭을 유지했다. 특히 지방은 0.01%를 기록해 2023년 11월 이후 2년만에 매매가격 상승전환이 이뤄졌다. 서울(0.23%→0.19%)과 수도권(0.14%→0.13%)은 상승폭이 감소한 것과는 대조적인 모습이다.시도별로는 울산이 0.11%로 서울(0.19%), 경기(0.11%)를 제외하고 가장 높은 수치를 보였다. 2021년 11월 넷째 주 이후 가장 큰 폭으로 올랐다. 울산은 자동차·조선 등 탄탄한 핵심 산업기반을 갖추고 있어 관련 인구를 토대로 부동산 시장의 수요가 뒷받침된다.게다가 최근 한미 관세 협상 체결, 마스가(MASGA)프로젝트 등의 영향으로 향후 지역경제 회복 및 활성화도 기대되는 부동산 시장의 가치상승도 가장 빠를 것으로 예상돼 지역 내 실수요는 물론 외부 투자자들에게도 집중적인 관심을 받는 것으로 분석된다.특히 울산에서도 남구(0.17%)가 가장 높은 상승폭을 보였는데, 이는 최근 남구 일원에서 대규모 정비사업이 활발히 진행되며 정주여건의 개선과 새 아파트 공급의 조화를 바탕으로 남구가 울산의 신흥 주거 중심으로 거듭난 결과로 보인다.이 가운데, 코오롱글로벌이 울산 남구 야음동에서 ‘번영로 하늘채 라크뷰’를 공급해 눈길을 끈다.‘번영로 하늘채 라크뷰’는 지하 2층~지상 30층까지 8개 동, 총 803가구의 대단지로 조성되며, 전용면적별 가구 수는 △59㎡ 39가구 △84㎡ 700가구 △96㎡ 4가구 △110㎡ 58가구, 펜트하우스는 △127㎡ 2가구로 구성된다.단지가 위치한 야음동은 남구 정비사업의 핵심지다. 실제로, 인근 야음 8·10·13지구 등에서 약 5,000세대 규모의 정비사업이 진행 중이며, 이미 입주를 마친 곳까지 합치면 약 9,000세대 규모의 신흥 브랜드타운으로 거듭날 전망이다.각종 인프라도 잘 갖췄다. 반경 500m 내에는 선암초가 위치해 도보 통학이 가능하며, 야음중, 대현고, 신선여고 등이 가깝다. 또 홈플러스, 롯데마트, 이마트, 롯데백화점, 현대백화점, 수암시장, 울산시청, 울주군청, 울산문화회관, 중앙병원, 강남동강병원, 울산병원 등이 인근에 위치해 있다.단지는 SK그룹이 투자하는 AI 데이터센터와 에쓰오일의 샤힌 프로젝트 산단 접근성이 우수해 해당 거주자들의 배후주거지로 탁월하다. 주변으로 온산국가산단, 울산테크노일반산단 등 국가첨단전략산업 이차전지 특화단지도 가깝다.단지 설계도 우수하다. 단지 바로 가까이에 선암호수공원이 위치해 대부분의 가구에서 조망권도 확보할 전망이다.저층부 일부 가구에는 중앙광장을 조망할 수 있는 테라스 하우스를 설계해 쾌적한 주거 환경을 제공하며, 최상층에는 파노라마 호수 조망이 가능한 펜트하우스를 배치했다.수요자 부담을 낮출 계약 조건도 제공된다. 1차 계약금 300만원, 총 계약금 5%이며, 중도금 60% 전액 무이자 혜택을 제공해 입주 시까지 계약금 외의 추가 부담이 없다. 전용 84㎡ 기준으로 울산 남구의 6억원대 아파트로 가격 경쟁력도 뛰어나다. 입주 전에도 분양권 전매가 가능하다.견본주택은 울산 남구 달동 번영사거리 인근 경남은행 건너편에 위치하며, 현재 예약 후 방문 상담을 완료한 고객을 대상으로 미니 캐리어를 증정(선착순 50명)하는 이벤트를 진행 중이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com