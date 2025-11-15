드라마 서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기 포스터 / JTBC

중년 콘텐츠, 경쟁 사회와 세대 갈등을 담다

인생의 리셋 순간이 오기 전

“대기업에 집도 있고 차도 있고 다 있는데 가만 보니 내가 없네. 골 때리네.”대한민국 사회를 살아가고 있는 직장인이라면 이 문구를 보고 꽤 많은 생각에 빠질 것 같다. 자가, 자차, 대기업, 승진…. 한국인들이 암묵적으로 동의하고 있는 ‘성공’의 기준이라 할 수 있다. 그리고 이 기준을 하나씩 채워나갈 때마다 ‘잘하고 있다’며 스스로를 칭찬하기도 한다. 그런데 정작 ‘잘살고 있다’라고 자신 있게 말할 순 있을까? 가만 보니 나 자신은 사라지고 없는 게 아닐까?이 문구는 10월 25일부터 방영되고 있는 JTBC 드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기’의 포스터에 담긴 내용이다. 해당 작품은 동명의 인기 소설을 원작으로 한다. ‘하이퍼리얼리즘(극사실주의)’이란 말이 나올 정도로 현실을 생생하게 담아내 첫 방송부터 큰 화제가 되고 있다. 작품은 제목 그대로 서울에 자가를 마련하여 가족과 함께 살아가고 있으며 대기업에서 상무 승진을 목전에 둔 김낙수 부장(류승룡 분)의 이야기를 그린다. 큰 자부심과 기대에 찬 김 부장. 하지만 그에게 좌천이라는 큰 위기가 닥치게 된다.그렇다면 콘텐츠 시장은 왜 50대 중년 남성의 이야기를 담기 시작했을까. 그것도 성공의 순간이 아닌, 성공을 눈앞에 두고 충격과 좌절에 빠지는 순간을 그리는 이유는 뭘까.그동안 국내 콘텐츠 시장에서 중년 남성이 크게 부각되는 경우는 많지 않았다. 20~30대 남성 주인공 중심이 대부분이었다. 중년 남성이 주인공이라 하더라도 보통 장르물에서 강인하고 매력적인 캐릭터로 그려지는 경우가 많았다.그런데 최근에 나오는 작품들에선 변화가 나타나고 있다. ‘서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기’뿐만 아니라 영화 ‘어쩔 수가 없다’의 주인공 만수(이병헌 분)도 김 부장과 처지가 비슷하다. 만수는 25년을 재직한 제지 전문가이지만 하루아침에 회사에서 해고된다. 이후 재취업을 준비하던 만수는 경쟁자들을 극단적인 방법으로 한 명씩 제거하게 된다. 그런데 그 경쟁자들 역시 만수처럼 오래 다니던 직장에서 밀려난 중년 남성들이다. ‘다 이루었다’고 생각한 시점에 들이닥친 위기, 그 앞에 선 중년의 불안과 허무가 두 작품에서 공통적으로 느껴진다.이들 세대는 한국의 역동성을 직접 온몸으로 느끼며 질주해 온 세대에 해당된다. 어린 시절엔 고속 경제성장을 경험하였다. 청년 시절엔 IMF 시기를 겪으며 극도의 불안에 시달리기도 했지만 온 국민이 투철한 의지와 각고의 노력으로 똘똘 뭉쳐 경제위기를 극복한 기억도 고스란히 품고 있다. 개인적 관점에서 볼 때도 비슷하다. 국가적 위기에도 어엿한 직장에 들어가 자리를 잡고 집까지 마련하여 안정을 찾아갔다. 그리하여 ‘노력-가시적인 사회적 성과-인생 성공’이라는 특유의 성공 공식을 체화하게 됐다.여기엔 한국 경쟁 사회의 씁쓸한 단면이 담겨 있다. 한국 사회가 만들어놓은 성공 기준에 맞춰 살아온 이들은 그 과정에서 때론 작지만 소중한 가치들을 외면해야 했다. 조직 안에서 살아남기 위해 때론 임기응변으로, 때론 사내정치로 승부하기도 했다. 협업보다는 경쟁, 소통보다는 설교를 하는 경우도 많았다. 조직 안에서의 직급이 곧 자신의 정체성이고 조직 안에서의 성공이 곧 인생의 성공이라 믿었으니 말이다.그런 중년 세대에 갑작스럽게 닥친 승진 누락, 해고의 문제는 지금까지 경험해 보지 못한 새로운 형태의 위기에 해당한다. 기존의 성공 공식에서 벗어난 문제인 동시에 해결이 좀처럼 쉽지 않은 문제이기 때문이다. 과거처럼 농업적 근면성을 내세워 자리를 지키고 있는 것만으로 요즘 같은 시대엔 할 수 있는 일이 별로 없다. 급변하는 시대적 흐름에 발맞춰 민감하게 대응할 수 있는 감각, 새로운 첨단기술을 익히고 키워나갈 수 있는 시간도 필요하다. 하지만 나이가 꽤 들어버린 상황에서 그 감각과 시간은 쉽게 허용되지 않는다. ‘서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기’가 시대와 기술의 변화를 상징적으로 잘 보여주는 ‘통신사’를 배경으로 삼은 것도 이 같은 맥락이라 할 수 있다.게다가 중년은 자신의 청춘을 쏟아부은 조직에서 외면당하고도 새로운 길을 찾기 어려운 세대에 해당한다. 재취업을 해야 하지만 이미 나이가 꽤 많다 보니 다른 일자리를 구하기 힘들다. 실제 국내 기업에서 희망퇴직 권고 소식도 잇달아 들려오고 있지 않은가. 심지어 40대도 권고 대상에 포함된다는 기사가 나오고 있다. 100세 시대, 시간은 남는데 사회에 자리 하나도 마련하기 힘들어진 상황. 김 부장의 이야기지만 언젠가는 ‘나의 이야기’가 될 슬픈 현실이다.해당 드라마는 50대 김 부장을 통해 대한민국 사회 전반에 파고든 상대적 박탈감 문제도 함께 제기한다. 회사 업무에 열중하느라 부동산, 주식 등 재테크엔 소홀했던 사람이라면 어느 순간 큰 박탈감을 느끼게 된다. 특히 부동산 가격이 고공행진하는 등 사회적 이상 현상이 나타날 때면 같은 조직 내에 있는 동료들 가운데서도 희비가 엇갈리게 된다. ‘서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기’에서도 김 부장이 자신의 경쟁자가 고가의 아파트를 소유하고 있다는 점을 알고 좌절하는 장면이 나온다. 자산 가치가 곧 개인의 능력이 되어버린 사회의 어두운 면을 잘 보여준다.최근 세대 간 갈등이 격화되고 있는 가운데 특정 세대를 다루는 콘텐츠는 주로 세대 간 가치관의 차이도 함께 그린다. 50대 김 부장의 이야기에도 관련 내용이 상세히 나온다. 김 부장은 아들과 취업 문제로 갈등을 겪는다. 김 부장의 아들은 대기업에 다니는 아버지와 달리 스타트업에 들어가 자신만의 새로운 길을 개척하고 싶어 한다. 사회가 정해놓은 성공 규칙에 따르는 것이 아니라 작지만 의미 있는 방식으로 삶을 꾸려가고 싶어하는 청년들의 가치관을 반영한다. 물론 그 또한 쉽지 않고 시행착오를 겪게 되지만 말이다.김 부장이 아들에게 하는 말은 기성세대의 생각을 잘 보여준다.“너 아빠가 평범해 보이지? 너 이렇게 평범하게 사는 게 얼마나 힘든 일인지 알아? 대기업 25년 차 부장으로 살아남아서 서울에 아파트 사고 애 대학까지 보낸 인생은 위대한 거야.” 대한민국 중년의 고된 삶을 파노라마처럼 펼쳐 보이는 동시에 그 안에 깃든 편협한 기성세대의 성공 기준을 잘 보여준다.드라마 속 김 부장은 어느 순간 김 부장이 아닌 김낙수 본인의 이름으로 덩그러니 사회에 서게 될 것이다. 우리 모두가 언젠가는 그렇다. 인생의 리셋 순간이라고 할 수 있다. ‘나는 무엇을 향해 달려왔는가? 앞으로 나는 어떻게 살아야 하는가?’ 가시적 성과, 안정에만 집중한 나머지 진정한 노동의 가치, 행복, 꿈, 자아실현 등 더 크고 중요한 가치를 외면하고 살아오진 않았는지 자문하게 될 순간이다.자신의 이름보다 그 앞에 붙은 수식어가 더 중요한 사회. 그 수식어를 뗀 진짜 나는 어떤 존재일까. 거대한 외부 변화가 몰아닥치기 전 이 묵직한 질문을 먼저 자신에게 던져본다면 어떨까. 그렇다면 ‘잘살고 있다’라고 자부할 수 있는, 내가 주인공인 삶을 살아갈 수 있지 않을까.김희경 인제대 미디어커뮤니케이션학과 교수, 영화평론가 kimhk@inje.ac.kr