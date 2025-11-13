송도국제도시 11공구 중심지 '송도 한내들 센트럴리버' 눈길

실제 수도권에서는 반도체, 바이오, AI 산업벨트가 형성되고 있는 지역을 중심으로 분양 성적과 시세 흐름이 뚜렷하게 갈리고 있다.
이 같은 흐름 속에서 송도국제도시 11공구가 ‘K-바이오 허브’의 미래 자족형 복합도시로 주목받고 있다. ‘첨단산업클러스터(C)’로 지정된 11공구는 글로벌 바이오 대기업들의 대규모 투자가 속속 진행 중이다. 삼성바이오로직스 제2캠퍼스는 약 36만㎡(약 11만평) 규모 부지에 4개 공장을 조성하며 2032년 완공을 목표로 공사를 진행 중이고, 롯데바이오로직스 역시 20만㎡(약 6만평) 부지에 총 3개의 바이오 플랜트를 2030년까지 완공할 계획이다. 이들 프로젝트가 완성되면 송도는 국내 최대 규모의 바이오 생산 거점으로 자리매김하게 된다.
또한 인천경제자유구역청은 산업시설 용지를 추가 확보하기 위해 공공청사 용지를 산업용지로 전환하는 등 산업 확장에 속도를 내고 있다. 이 용지에는 인천경제청이 중점적으로 유치 중인 바이오산업, 의약·화학 제조업, 연구개발업 등이 입주할 예정으로, 산업 기반이 더욱 촘촘히 강화될 전망이다.
여기에 인근 인천글로벌캠퍼스(IGC)와 11공구 내 연구용지에 들어설 예정인 연세대 국제캠퍼스 2단계, 인하대 송도캠퍼스까지 더해지면, 산·학·연이 긴밀히 연결되는 R&D 클러스터가 완성된다. 기업 연구소, 대학, 산업단지가 하나의 네트워크로 작동하는 구조가 갖춰지면서 고급 일자리 창출과 함께 안정적인 주거 수요가 동반될 것으로 기대된다.
이러한 흐름 속 송도국제도시 11공구에서는 유승건설이 오는 12월 ‘송도 한내들 센트럴리버’의 분양 소식을 알려 이목이 집중되고 있다.
송도 11공구 RC3블록에 위치한 송도 한내들 센트럴리버는 제2 삼성바이오로직스와 롯데바이오로직스가 약 2km 거리에 자리해 탁월한 직주근접성을 자랑한다. 또한 인천글로벌캠퍼스, 연세대 국제캠퍼스(2단계), 인하대 송도캠퍼스 등과 인접해 산학연 클러스터의 중심 생활권을 누릴 수 있다.
여기에 11공구의 경우는 타 공구 대비 고잔톨게이트 접근성도 용이해 서울과 수도권 주요 지역으로의 접근성이 뛰어나고, 인천 1호선을 비롯해 GTX-B 노선(계획), 수도권 제2순환고속도로(계획) 등 광역 교통망 확충으로 교통편의성은 한층 개선될 전망이다. 단지 인근에는 초·중·고교 예정 부지도 있다.
단지는 송도 11공구의 또 다른 핵심 경쟁력인 워터프런트 바로 앞에 위치해 프리미엄과 풍부한 생활 인프라도 동시에 누릴 수 있다. 워터프런트에는 ‘미니 베니스’와 ‘미니 말리부’로 불리는 수변 상업시설과 수상레저 체험공간이 조성될 예정으로, 휴양·여가·쇼핑이 결합된 주거생활을 한 몸에 누릴 예정이다. 이 밖에도 인근에는 현대프리미엄아울렛, 트리플스트리트, 홈플러스, 송도세브란스병원(예정) 등 편리한 원스톱 생활 인프라가 조성돼 쾌적한 주거환경을 더한다.
송도 한내들 센트럴리버는 지하 1층~지상 29층, 6개 동, 총 501가구로 구성된다. 실수요자 선호도가 높은 전용 84㎡ 단일 평형으로 설계됐으며, 가구당 약 1.6대의 넉넉한 주차공간을 확보해 쾌적한 주거 환경을 제공할 예정이다.
단지의 보다 자세한 사항은 공식홈페이지를 통해 확인할 수 있으며, 견본주택은 인천광역시 연수구 송도동 일원에서 12월 중 오픈 예정이다.
