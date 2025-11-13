LG전자 베스트샵 수원본점, '베스트갤러리' 개관 기념 작가 초대전 개최

LG전자 베스트샵 수원본점이 ‘베스트갤러리’ 개관을 기념해 장철익 작가 초대전을 개최한다고 밝혔다. 전시는 11월 12일(수)부터 11월 26일(수)까지 LG전자 베스트샵 수원본점 1층 전시장에서 열린다.이번 전시에는 장철익 작가의 주요 작품 약 30점이 전시된다. 100호 대형 작품 23점을 비롯해 23미터 규모의 초대형 회화 작품과 미디어아트 등 다양한 형태의 예술작품을 감상할 수 있다.11월 12일 열린 개관식에는 ▲LG 베스트샵 중부담당 김상구 상무 ▲신사업지원실 차재은 실장 ▲수원본점 정승일 지점장 ▲수원미술협회 김대준 회장 ▲수원시 문화예술과 이승호 팀장을 비롯한 수원미술협회 및 수원시청 관계자 등 약 20명이 참석했다.한편, 전시기간 동안 수원본점 2층에서는 ‘가전제품 특별전’이 함께 열리며, 행사제품에 대한 특별 혜택이 제공된다. 또한 ‘2025 LG 트윈스 프로야구 통합우승 기념 윈윈페스티벌’도 함께 개최돼 방문 고객들에게 다양한 볼거리와 즐길 거리가 제공될 예정이다.이와 함께 ‘구독의 정석’ LG 가전 구독 이벤트도 진행된다. 행사기간 중 구독을 신청한 고객에게는 계약기간 내 무상 A/S(개인 과실 제외)와 초기비용 절감, 연계할인, 멤버십 포인트 추가 적립 등 다양한 혜택이 주어진다.수원본점 관계자는 “LG전자 베스트샵 수원본점은 경기 남부를 대표하는 프리미엄 매장으로, 이번 베스트갤러리 개관을 통해 예술과 기술이 어우러진 새로운 체험형 공간으로 도약하고자 한다”며 “가전 구매뿐 아니라 문화적 경험까지 함께 즐길 수 있는 특별한 전시이니 많은 고객분들이 방문해 주시면 좋겠다”고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com