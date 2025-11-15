당신의 기업은 ‘글로벌 여권’ AEO가 있습니까?[이석문의 관세 인사이드]

공급망 위기의 시대, 글로벌 무역의 안전판 AEO

410억원 위기를 돌파한 AEO의 힘

AEO, 글로벌 무역의 신뢰 여권

주요국의 AEO 활용 동향

AEO MRA의 실질적 성과

중소기업을 위한 전략적 접근

경영진이 주목해야 할 이유

공급망의 다각화와 AEO의 결합

개인에게 각국의 ‘여권 파워(Passport Power)’가 있듯 기업의 무역 세계에도 ‘신뢰 있는 글로벌 여권’이 존재한다. 어떤 기업은 국경을 손쉽게 넘고 어떤 기업은 통관 지연과 검사로 막혀 시간을 잃는다. 그 차이를 만드는 것은 ‘신뢰받는 기업인가’의 여부이며 그 신뢰를 공식적으로 인정받는 제도가 바로 AEO(Authorized Economic Operator)다. 즉 AEO는 기업이 국제 무역에서 통관 장벽을 줄이고 신속하게 이동할 수 있도록 해주는 글로벌 무역의 여권이자 신뢰의 인증서인 셈이다.최근 글로벌 무역환경은 관세전쟁, 수출통제, 기술패권 경쟁이 복합적으로 얽히는 ‘지속적 위기의 시대’에 진입했다. 이러한 복합위기는 글로벌 공급망의 단일 국가 의존 리스크를 부각시켰고 기존의 효율 중심 모델이 회복탄력성이 낮은 구조임이 증명됐다. 특히 미국이 강력한 관세정책과 신보호무역주의 체제를 강화함에 따라 물류 지연과 시장 위축이 연쇄적으로 발생하는 상황에서 수출입안전관리우수업체(AEO)의 전략적 활용은 기업의 생존과 글로벌 무역의 원활화를 위한 핵심 안전판으로 그 중요성이 커지고 있다.AEO AAA 등급 기업인 AJ사는 중국 법인 매출이 85% 급감하면서 중국 공장의 한국산 대형 프레스 설비를 미국 조지아 공장으로 긴급 이전해야 하는 문제에 직면했다. 미·중 보복관세 304억원, 우회 운송비 106억원으로 총 410억원의 비용 폭탄과 2개월 지연 위험이 발생했다.AJ사는 AEO 상호인정약정(MRA)을 전략적으로 활용했다. 관세청 AEO 기업상담전문관(AM)의 협조를 받아 미국 관세국경보호청(CBP)에 신속 통관을 요청했고 AEO MRA를 활용해 관세 장벽이 아닌 한국산 원산지 인정을 통한 통관 경로를 확보했다. 해당 설비는 검사 없이 우선 통관되어 목표보다 2개월 단축하여 미국 공장에 도착했다.AJ사의 사례는 AEO 제도가 단순한 통관 혜택을 넘어 글로벌 보호무역주의와 공급망 재편 속에서 대규모 투자 리스크를 관리하고 비즈니스 연속성을 확보하는 전략적 도구임을 명확히 보여준다.AEO 프로그램은 9·11 테러 이후 무역 안보를 강화하고 원활한 통상을 촉진하기 위해 세계관세기구(WCO)가 채택한 국제 표준 제도다. 관세청은 법규준수도, 내부통제, 안전관리 능력 등이 우수한 수출입 기업을 AEO로 공인함으로써 공급망상에서 믿을 수 있는 운영자(Trusted Operator)로 글로벌 공급망을 구성할 수 있도록 지원한다.2025년 현재 전 세계 100여 개국 이상에서 AEO 프로그램을 운영하고 있으며 AEO MRA 체결 건수는 2024년 기준 54건에 달해 글로벌 확산 추세가 이어지고 있다. 우리나라 전체 수출 금액 중 AEO MRA 체결국으로의 수출 금액은 약 70.6% 수준에 달한다. 이는 한국의 무역 흐름 대부분이 이미 AEO MRA 네트워크 위에 놓여 있음을 시사한다.미국은 9·11 테러 이후 CTPAT(Customs-Trade Partnership Against Terrorism) 제도를 도입하여 공급망 관리를 하고 있다. CTPAT 공인 기업은 세관 검사율 감소, 전용 신속통로(FAST Lane) 이용 등 다양한 혜택을 누리며 특히 팬데믹과 같은 위기 상황에서도 공급망을 안정적으로 유지했다.유럽연합(EU)은 코로나19 이후 AEO 제도를 공급망 회복력 강화의 중추적 수단으로 활용했다. EU 세관은 팬데믹 기간 중 필수 물품 통관 절차 간소화를 위해 그린레인(Green Lane, 신속 통관로)을 운영했는데 이로 인해 AEO 업체의 통관 소요시간이 일반 업체 대비 평균 20~30% 단축된 것으로 평가되었다.중국은 2023년 기준 AEO 공인 기업이 전체 대외무역의 약 37%를 차지하며 글로벌 공급망 내에서 상당한 영향력을 발휘하고 있다. 중국 해관은 AEO 기업에 대해 우선 수속 처리, 검사 빈도 감소 등 40여 가지 우대 조치를 제공하며 국제무역 비용 절감을 지원한다.한국에서 중국으로 수출할 경우 AEO 공인기업은 통관 시간이 비AEO 기업 대비 50% 단축되었다. 대만의 경우 한국과의 MRA 발효 이후 항공 화물 통관 시간이 95.1% 감소하는 혁신적인 성과를 보였다. 이러한 통관 시간 단축은 곧 물류비 절감과 납기 준수율 제고라는 직접적인 경제적 효과로 이어진다.글로벌 중장비 수출 기업인 MK(AEO AAA 등급)사는 코로나19와 미·중 갈등으로 연간 물류비가 약 430억원(240%) 증가하고 리드타임이 2.2일에서 4.6일로 늘어나는 심각한 물류 위기를 겪었다. MK사는 AEO 공인 ERP 시스템과 자동 신고 시스템을 도입하고 AEO MRA를 활용하여 원자재 수급과 현지 통관 절차를 간소화했다. 이러한 노력의 결과 화물 검사 비율을 0.3%에서 0.1%로 줄이고 약 120억원의 비용 절감 효과를 창출했다. MK사는 물류 효율성을 바탕으로 연매출 4조8000억원(2022년 추정)을 달성하며 위기를 성공적으로 극복했다.AEO 제도는 기업 규모와 관계없이 혜택을 제공하지만 중소기업은 대기업 대비 인력이나 자원이 제한적이므로 공인 준비 및 유지에 어려움을 느낄 수 있다. 그러나 2024년 분석 결과 중소기업 AEO는 평균 2억3000만원의 경제적 혜택을 누린 것으로 나타났다.중소벤처기업진흥공단(중진공)의 수출지원기반활용사업(수출바우처)을 통해 AEO 공인 준비 및 사후관리를 위한 컨설팅 비용을 지원받을 수 있으며 (사)한국AEO진흥협회와 같은 전문기관의 예비심사 제도를 활용하면 공인 과정의 실패 리스크를 줄일 수 있다.AEO 공인은 단순한 실무 차원의 통관 혜택을 넘어 공급망 복합위기 시대에 경영 전략적 관점에서 경영진의 관심이 요구된다.첫째, 리스크 관리와 컴플라이언스 강화이다. AEO 공인 과정은 기업 내부에 엄격한 내부통제 시스템과 컴플라이언스 문화를 구축하며 이는 잠재적인 법규 위반 리스크를 줄인다. 경영진은 AEO를 통해 예기치 않은 통관 사고, 벌과금, 이미지 실추 위험을 예방하는 전략적 리스크 관리 수단으로 활용할 수 있다.둘째, 글로벌 시장 경쟁 우위 확보이다. 전 세계 100여 개국이 AEO를 시행 중이며 AEO는 사실상 글로벌 무역의 업계 표준으로 자리 잡았다. 글로벌 특송업체 Fx사의 이사는 AEO를 “글로벌 무역의 신뢰 여권(Trust Passport)”이라 표현하며 “이 여권이 있으면 어느 세관을 지나도 더 빠르고 안전하게 통과한다”고 말했다.셋째, 비용 절감 및 운영 효율화이다. AEO 공인으로 통관 지연이 감소하고 검사율이 현저히 낮아지면 물류비용이 절감되고 운영 효율성이 높아진다. 이는 곧 재고 회전율 증대, 납기 준수율 개선으로 이어져 기업의 수익성 개선에 직접적으로 기여한다. 실제로 한국 AEO 공인기업은 2024년 한 해 동안 기업당 평균 9억4000만원의 경제적 혜택을 누렸으며 특히 대기업은 평균 22억6000만원 규모의 혜택을 보았다.AEO 제도는 주로 국경 물류 단계의 통관 문제를 완화하는 데 초점을 맞추고 있으며 원자재 생산 차질이나 운송 인프라 붕괴 등 거시적인 공급망 위협에는 직접 영향을 미치지 못한다는 한계가 있다. 따라서 기업은 공급망 다각화 전략을 병행할 필요가 있다. 지리적 다변화, 거래선 다변화, 루트 다변화 등의 구조적 리스크 분산 전략이 필수적이다.진정한 공급망 회복탄력성(resilience)은 AEO 공급망 안전성이 확보하는 운영적 신뢰성과 공급망 다변화 전략이 확보하는 구조적 안정성이 결합될 때 구현될 수 있다. 즉 AEO는 길을 빠르고 안전하게 관리하는 인프라이고 공급망 다변화는 그 길을 넓히는 전략이다.결론적으로 엄격한 기준을 통해 세관이 공인한 믿을 수 있는 운영자(Trusted Operator)와 함께 하는 안정적 무역시스템(Authorized Supply Chain, ASC)이야말로 불확실성의 시대에 지속 가능한 공급망을 위한 하나의 해법으로서 주목받고 있다.이석문 관세무역전략연구원 원장(전 서울세관장)