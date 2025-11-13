디마이너스원, 대한민국공공디자인대상서 ‘문화체육부장관상’ 수상

크리에이티브 에이전시 디마이너스원이 ‘처음입는광복’ 캠페인으로 2025 대한민국공공디자인대상에서 문화체육부장관상을 수상했다.대한민국 공공디자인대상은 문화체육관광부가 주최하고 한국공예·디자인문화진흥원이 주관하는 국내 최고 권위의 공공디자인상이다.장관상을 수상한 '처음 입는 광복' 캠페인은 빙그레, 국가보훈부와 함께 옥중에서 순국해 마지막 모습이 빛바랜 죄수복으로만 남은 독립운동가들의 수형 사진을, AI 기술을 통해 '광복'이라는 이름의 고운 한복을 입은 영웅의 모습으로 복원한 캠페인이다.복원한 사진을 토대로 국가보훈부 공훈전자사료관의 사진들을 교체하고, 독립운동가의 이야기를 다루는 여러 서적 등 필요한 곳에 사용될 수 있도록 배포하며 진정성 있는 캠페인으로 큰 화제가 됐다.각종 언론, SNS, 커뮤니티 등에 바이럴 되며, 도합 4천만이 넘는 조회수를 기록했고, 이 캠페인은 대한민국광고대상 금상, Spikes Asia Silver, 올해의 광고상 대상 등 국내외 유수의 광고제에서 수상했다.디마이너스원은 크리에이티브 캠페인을 기획, 제작하는 독립광고대행사다. 올해에만 클리오 스포츠 어워드 동상 등 2관왕, 스파이크스 아시아 은상, 에피어워드 은상·동상 등 4관왕, 부산국제광고제 6관왕, 유튜브 웍스 어워드 7개 부문 입상 등 국내외 성과를 기록했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com