중국 세번째 항모 푸젠호. 사진=AP·연합뉴스

최근 3번째 항공모함(항모) 푸젠호를 실전 배치한 중국이 4번째 항모 개발을 진행 중이며, 특히 새로운 항모는 중국의 첫 핵 추진 항모가 될 것으로 예상된다는 보도가 나왔다.중국이 핵 추진 항모를 보유하게 되면 미국, 프랑스에 이어 세계에서 3번째다.또 항모의 항속거리가 무제한으로 늘어나 중국 해군은 전세계 어느 곳에서든 작전을 수행할 수 있게 되고, 미 해군과의 기술격차를 크게 줄였다는 의미여서 주목된다.미국의 군사전문매체 더워존(TWZ)은 12일(현지시간) 중국의 인터넷에 공개된 사진을 인용해, 중국 랴오닝성 다롄조선소에서 흔히 '004형'으로 불리는 중국의 신형 항모가 건조되고 있다고 전했다.그러면서 건조 중인 이 대형 함선의 사진에는 함선의 추진 방식을 보여주는 핵심인 '원자로 격납 구조물'로 추정되는 것이 보이는데, 이 구조물은 미국의 초대형 핵 추진 항모에서 볼 수 있는 것과 대체로 유사하며, 향후 원자로 설치와 관련이 있을 것이라는 점에 일반적으로 의견이 일치한다고 밝혔다.과거에 공개된, 004형 항모 설계의 디자인을 미리 보여주는 시뮬레이션 이미지를 보면 이는 미 해군의 최신 항모인 포드급 항모나 프랑스의 차세대 항모(NGCV)와 유사한 모습인데, 이들 항모는 모두 핵 추진 방식이다.미 국방부는 작년 미 의회에 보고한 '중국의 군사·안보 발전' 연례 보고서에서 중국의 차세대 항모를 핵 추진 항모라고 명시적으로 언급하지는 않았지만, "더욱 강력한 지구력"을 특징으로 할 것이라며 이는 "중국 인민해방군 항모전투단이 중국 주변지역을 넘어 배치될 때 공격력을 증가시킬 것"이라고 밝혀, 핵 추진 항모일 가능성을 강하게 시사했다.지난 3월 위안화지 중국 해군 정치위원은 중국에서 4번째 항모 건조가 시작됐다고 확인했지만 핵 추진 항모 여부에 대해선 답변을 거부했다고 TWZ는 전했다.또 약 1년 전엔 중국이 쓰촨성 러산시 외곽의 산악지역에서 '드래곤 마이트(Dragon Might) 프로젝트'라는 이름으로 대형 수상함에 적합한 지상형 원자로 시제품을 건설했다는 증거가 드러나기도 했다고 이 매체는 전했다.다만 TWZ는 다롄조선소에서 건조 중인 대형 함선이 실전배치를 위한 항모가 아니라 다른 시험함이나 시험 모듈일 가능성도 여전히 남아 있다고 여지를 남겼다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com