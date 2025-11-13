홈 한경BUSINESS 경제 전문 미디어 '더바이어', 김상헌 신임 대표 임명 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202511132656b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.11.13 17:40 수정2025.11.13 17:40 이홍표 기자 김상헌 더 바이어 신임 대표경제 미디어 더 바이어(THE BUYER)가 회사 대표이사에 김상헌(58) 전 한경비즈니스 편집장을 임명했다고 13일 밝혔다.김 대표이사는 고려대 일어일문학과를 졸업했고, 한경비즈니스 편집장을 거쳐 이데일리 산업부장, 편집국장, 이데일리M 대표이사, 파이낸셜투데이 총괄대표 등을 지냈다. 더 바이어는 지난 2006년 창간된 경제 전문 미디어로 온·오프라인을 통해 뉴스를 서비스하고 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 이번엔 조선이다…태광, 'MASGA 훈풍'에 케이조선 '눈독' '최장수 원전' 고리 2호기 계속운전 허가…2033년까지 수명연장 이재용·김동관 UAE 출격…방산·AI 등 첨단산업 협력 논의 '자사주 EB 논란' 태광산업, 특별세무조사 받는다 상선 2500척 확대 '조선 강국' 노리는 인도, HD현대 정기선 찾아온 이유는