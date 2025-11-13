김상헌 더 바이어 신임 대표

경제 미디어 더 바이어(THE BUYER)가 회사 대표이사에 김상헌(58) 전 한경비즈니스 편집장을 임명했다고 13일 밝혔다.김 대표이사는 고려대 일어일문학과를 졸업했고, 한경비즈니스 편집장을 거쳐 이데일리 산업부장, 편집국장, 이데일리M 대표이사, 파이낸셜투데이 총괄대표 등을 지냈다. 더 바이어는 지난 2006년 창간된 경제 전문 미디어로 온·오프라인을 통해 뉴스를 서비스하고 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com